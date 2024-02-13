Fethiye Foça Mahallesi\'nde Yaz Sezonu Hazırlıkları Devam Ediyor

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Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Fethiye Foça Mahallesi'nde bulunan Çalış Mevkii'nde 2024 yılı yaz sezonu için çalışmalar devam ediyor. İşletmeler yaz sezonuna yetişebilmek için ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Çalış mevkiinde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler dört gözle yaz sezonunun açılmasını bekliyorlar. 2023 yılı yazını tamamladıktan sonra birçok işletme kapılarını 2024 yaz sezonuna kadar kapatırken bir taraftan da yeni sezon için çalışmalarına başlamışlardı.

Fethiye'nin Foça Mahallesi'ne bağlı çalış Mevkii'nde de işletmeler 2024 yaz sezonu için çalışmalarını devam ettiriyor. Yeni sezondan büyük beklentileri olan işletmeler 10 Nisan Ramazan Bayramı'na kadar hazırlıklarını tamamlayarak tam kapasite ile çalışmaya başlamayı planlıyor. - MUĞLA