Fethiye Kaymakamlığı\'ndan Bayramlaşma Töreni

Yerel

Fethiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Kaymakamlık makamında yapıldı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, "Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik olarak güvenlik tedbirlerimizi de en iyi şekilde aldık. Halkımız rahat olabilir. Herkese iyi bayramlar ve iyi tatiller diliyorum" dedi.

Fethiye Kaymakamlık makamındaki Ramazan Bayramı bayramlaşma törenine İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar'ın yanı sıra oda başkanları, STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş makamında tebrikleri kabul etti.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak, "Uzun bir süre tatil olacağı için bayramlaşmamızı kurum amirleri ile birlikte erken yapmayı yeğledik. Aynı zamanda Kadir Gecemiz mübarek olsun. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik olarak güvenlik tedbirlerimizi de en iyi şekilde aldık. Halkımız rahat olabilir. Herkese iyi bayramlar ve iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA