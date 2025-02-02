Fethiye Ölüdeniz Yoluna 320 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
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Fethiye Ölüdeniz Yoluna 320 Milyon TL'lik Yatırım

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Ölüdeniz yolunun yenilenmesi için 320 milyon TL'lik yatırımla başlatılan projeyi inceleyerek, bölgenin turizm açısından önemine vurgu yaptı.

02.02.2025 00:25
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Fethiye Ölüdeniz yoluna 320 milyon TL'lik yatırım

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 320 milyon TL'lik yatırımla yapımına başlanan Fethiye Ölüdeniz yolunda incelemelerde bulundu.

Fethiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ölüdeniz'in yolları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Yenileme çalışmalarının başladığı yolda incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ölüdeniz yolunun Fethiye'nin turizme olan etkisi açısından çok önemli bir yol olduğunu ve milyonlarca yerli ve yabancı misafirin kullandığı bu yolda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Aras, Ölüdeniz gibi önemli bir turizm bölgesinin yolunu yenilemek için çalışmalara başladıklarını, bu projede 320 milyon liralık kaynağı yol yapımına ayırdıklarını bunun yanı sıra, 8 milyon lira da su ve altyapı çalışmaları için kullanılacaklarını açıkladı. Başkan Aras, "Bizim ülkemiz için de çok güzergah burası. Sadece Muğla'mız ve Fethiye'miz için değil. Ülkemizin ve dünyanın her yerinden gelen misafirler bu yolu kullanıyorlar. Fethiye'ye yakışır bir yer olması gerekiyordu. Halkımızın yanında olacağız. Motivasyonumuz tam, enerjimiz var. Kentimiz için, ülkemiz için, Muğla için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ahmet Aras, Ölüdeniz, Fethiye, Turizm, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye Ölüdeniz Yoluna 320 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika

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