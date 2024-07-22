Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı 100. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
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Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı 100. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Yarışları Düzenlendi

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı 100. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Yarışları Düzenlendi

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen '100. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Yelken ve Kürek Yarışları' büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

22.07.2024 15:48
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Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından '100. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Yelken ve Kürek Yarışları' gerçekleştirildi. Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen '100. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Yelken ve Kürek Yarışları' büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Fethiye'deki bu önemli etkinlik, yerel sporculara ve yelkencilik tutkunlarına sahne oldu. Yarışların sonunda düzenlenen ödül törenine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Kaymakam Ertaş, sporun ve rekabetin önemine vurgu yaparak, genç sporcuları tebrik etti. Başarılarının devamını dileyen Ertaş, bu tür etkinliklerin gelecekte de düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı 100. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Yarışları Düzenlendi - Son Dakika

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