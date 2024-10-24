FETÖ'de Cenaze Tedirginliği: QR Kod Uygulaması - Son Dakika
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Yerel

FETÖ'de Cenaze Tedirginliği: QR Kod Uygulaması

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesine katılım QR kodla düzenlenecek, örgüt içi tartışmalar sürüyor.

24.10.2024 16:55
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine örgüt üyeleri tedirginlik yaşadığı için QR kodla girileceği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edilen bilgilere göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölümünün üzerinden dört gün geçmesine rağmen hala defnedilmedi. Örgüt içinde başa gelme kavgası, Gülen'in defnedilmesinin önüne geçti. Örgüt içinde cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği kavgaları cenaze töreninde gecikmelere neden oldu. İçerideki tartışmalar devam ederken, birlik görüntüsü verme adına cenaze töreninin 24 Ekim'de yerel saatle 11.00'de düzenlenmesine karar verildi. Bu arada örgütün üst düzey isimlerinin Gülen'in vasiyetnamesinin açıklanması için bir araya gelmesi gerekiyor.

Örgüt içindeki çelişkiler cenazeye de yansıdı

Örgütün kendi içinde yaşadığı çelişkiler, defin işlemlerine de yansıdı. Örgüt içindeki tartışmalar nedeniyle cenaze işlemlerinin gecikmesinin yanı sıra hazırlıklardan da mümkün olduğunca görüntü verilmemeye çalışılıyor. Bir taraftan da mümkün olduğunca kalabalık bir katılım sağlanması isteniyor. Örgütün üst düzey bazı isimlerinin güvenlik ve gizlilik endişesi nedeniyle büyük bir cenaze törenine karşı çıktığı, ancak bir grubun defin işlemini gösteri haline getirmek istediği belirtildi.

Kişiye özel tanımlı QR kod

Defin işlemlerinin gizli yapılmasını isteyenler, cenaze töreni sürecinde uyulmasını istedikleri kuralları kendi haberleşme ağlarında ısrarla vurguluyor. Bu isimler, cenazeye katılacak örgüt mensuplarını tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaya ve tahrik edici konuşmalardan uzak durmaya çağırıyorlar. Örgüt yönetiminden "Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin" gibi mesajlar haberleşme ağlarına gönderiliyor. Yaşanan tedirginlik nedeniyle cenazeye QR kodla girilmesine karar verildi. Örgüt üyelerinin isimlerine özel QR kod tanımlandı.

Defin işlemlerinin açık yapılarak bir gösteriye dönüştürülmesini isteyenler ise cenazenin başka bir boyutu ile ilgileniyor. Amaçları terör elebaşının defininin tüm dünyaya gösterilmesi olan bu isimler ise, canlı yayının hangi örgüt kanallarından yapılacağını da açıkladılar. Ayrıca kısa ve net mesajlar verilmesi istenirken, örgüt kendi içindeki haberleşmelerinde "Herkul.org" vurgusu yapıyor. Bu durum örgütün medya yapılanmasında değişiklik olacağı sinyallerini gösterirken, yapılacak düzenleme ile medya ayağında Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu ve Muhammed Yeşilyurt etkisinin görülmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Terör, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel FETÖ'de Cenaze Tedirginliği: QR Kod Uygulaması - Son Dakika

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