FETÖ Liderinin Ölümüyle Sokaklarda Tatlı Dağıttı

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Yalova'da bir vatandaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle sokaklarda vatandaşlara tatlı dağıttı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini sevinçle karşılayan Tayfur Koç, 15 kilo tatlı alarak Yalova sokaklarında vatandaşlara dağıttı. Koç, "15 Temmuz darbe girişiminin mimari olan Fettullah Gülen bugün öldü, artık gülemeyecek, siz gülün" diyerek hazırlattığı tatlıları vatandaşlara ve sokakta görev yapan polislere ikram etti. - YALOVA