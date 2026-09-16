FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan aranan şüpheli İzmir’de yakalandı

(İZMİR) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan S.T., jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası'nın dosyası kapsamında hakkında arama kaydı bulunan S.T.'nin Güzeltepe Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan S.T.'nin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.