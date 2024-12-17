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Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor etkinliği çerçevesinde Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Bolvadin Huzurevinde etkinlik düzenlendi.

Çeşitli eserleri huzurevi sakinleri için seslendiren öğrenciler, büyüklerimize keyifli anlar yaşattı.

Merkezde kalan büyüklerle sohbet de eden, öğrenciler, yaşlı vatandaşların istek şarkılarını seslendirdi. Öğrenciler sayesinde güzel bir gün geçiren Bolvadin Huzurevi sakinleri, Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor etkinliği yaşlıların çocuklarla keyifli anlar yaşamasını sağlarken aynı zamanda gençlerin yaşam enerjisini de onlara yansıtıyor. Kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren etkinliklerle gençler, asırlık çınarlarla gönül bağı kurarak saygı ve hürmet duygularını da geliştiriyor. - AFYONKARAHİSAR