Fier Hastanesi: 802 Bin İşlem ve Kaliteli Hizmet

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Türkiye'nin mali desteğiyle Arnavutluk'un güneyindeki Fier ilindeki Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Arnavutluk halkına kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmaya devam ederken açıldığı 2021 yılından bugüne 802 bin işlem yapıldı.

Türkiye'nin mali desteğiyle Arnavutluk'un güneyindeki Fier ilinde inşa edilen ve 2021 yılında hizmete sunulan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, Arnavutluk halkına kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Hastanenin bulunduğu Fier kentinin yanı sıra ülkenin çeşitli kentlerinden de tedavi olmak için hastaneye gelen yüzlerce kişi, Türkiye'den gelen 41 profesyonel personel ve 249 Arnavut personelin görev yaptığı Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Hastane Müdürü Rudina Degjoni, 150 yataklı kapasiteli hastanenin önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek Arnavutluk'un güneyine hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Açıldığı 2021 yılından bugüne 802 bin işlem yapıldığına dikkat çeken Degjoni, "Bu harika rakamların altında Türk-Arnavut personelin yorulmadan çalışmasından kaynaklanıyor. Bu sayede vatandaşların güveni kazanılıyor" dedi. Hastanenin kapasitesinin ve hizmetin bugüne kadar yüzde 32 artış gösterdiğini kaydeden Degjoni, "Bu nedenle Arnavut halkı adına Türkiye'ye çok müteşekkiriz" dedi.

"Hastane ve personeli sayesinde hayata yeniden bağlandım"

Hastanede ameliyat olan Arnavut vatandaşı Agurr Atia pankreas şikayeti ile çok ağır olarak hastaneye geldiğini ve şuan iyi olduğunu söyledi. Harika bir hizmet ve personelle karşılaştığını belirten Atia, "Doktor Eno ve hastane benim için bir kahraman konumunda. Hastane ve personeli sayesinde hayata yeniden bağlandım" dedi.

Bulgaristan vatandaşı Kiça adlı hasta ise "Arnavutluk'a ilk gelişim. Bir kaza geçirdim ve burası harika bir hastane. Personel çok iyi ve doktor ise mükemmel" dedi.

İtalyan vatandaşı Armendo Abartolomeno ise İtalya'nın Verona şehrinden geldiğini ve bu hastanede ameliyat olduğunu dile getirerek, "Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi harika bir hastane. Personel çok iyi davranıyor ve çok profesyonel. Hekimler gerçekten çok yetenekli ve kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

İnşası 68 gün içinde tamamlanmıştı

Türkiye'nin desteği ile 2021 yılında inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin inşası korona virüs salgını döneminde 68 gün içinde tamamlanmıştı.

150 yataklı kapasiteli olan hastane 500 bin Arnavut vatandaşına hizmet verirken, yaz aylarında turizm nedeniyle bir milyondan fazla insana hizmet veriyor. Son teknoloji cihazlarla danan hastanede görev yapan Türk personel hasta hizmetinin yanı sıra Arnavut personelin eğitiminde de büyük rol oynuyor. - FİER