Fildişi Sahili Büyükelçisinden DPÜ'ye teşekkür mektubu - Son Dakika
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Fildişi Sahili Büyükelçisinden DPÜ'ye teşekkür mektubu

29.04.2022 10:37
Fildişi Sahili Büyükelçisinden DPÜ'ye teşekkür mektubu

Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure ve heyetinin dikkatini çeken sıcak ve cana yakın karşılanma sebebiyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesine teşekkür mesajı gönderdi.

Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure ve heyetinin dikkatini çeken sıcak ve cana yakın karşılanma sebebiyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesine teşekkür mesajı gönderdi.

Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure'nin Dumlupınar Üniversitesine hitaben yayımladığı teşekkür mektubunda," 19 Nisan'da Ramazan ayında iftar yemeği davetinize karşılık vererek yöneticiliğini yaptığınız Dumlupınar Üniversitesi'ni ve tarihi Kütahya'yı ziyaret ettim. Heyetim ve benim dikkatimizi çeken sıcak ve cana yakın karşılamanız için size teşekkürlerimi sunmak istedim. Bu ziyaret hem sizinle kaliteli bir bilgi alışverişi yapabilmek, hem de ziyaretimizden çok mutlu olan öğrencileriniz ile paylaşım sağlayabilmemiz açısından bize önemli bir fırsat sundu. Ziyaretimiz sırasında Dumlupınar Üniversitesi ve diğer Fildişi üniversiteleri arasında araştırma ve deneyimlerin paylaşımı açısından kurulabilecek işbirliklerini kuvvetlendirebilme ihtimallerinden bahsetmiştiniz. Size belirtmek isterim ki, özellikle de 26 Mart 2015'te Ankara'da iki ülke arasında imzalanan Eğitim alanında İşbirliği Anlaşması göz önüne alındığında, bu konuda elimden geleni yapacağım. Ayrıca, Fildişili öğrencilerimizi sosyal ve akademik anlamda geliştirmek için bu kadar istekli olduğunuz için de çok müteşekkirim. Bu sebeple, tekrardan öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmaya çalıştığınız için size, eğitim kadronuza ve yönetim kadronuza teşekkürlerimi sunmak isterim" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

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Dumlupınar Üniversitesi, Fildişi Sahili, Dumlupınar, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fildişi Sahili Büyükelçisinden DPÜ'ye teşekkür mektubu - Son Dakika


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