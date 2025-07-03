Filistin'de Kadınlar ve Yaşlılar İçin Merkez Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Filistin'in Aboud beldesinde kadınlar ve yaşlılara hizmet verecek çok amaçlı merkez hizmete açıldı.

TİKA, Filistin'in Ramallah şehrine bağlı Hristiyan ve Müslüman halkın bir arada yaşadığı Aboud beldesinde Barbara Kadın Derneği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında uzun süredir atıl durumda bulunan tarihi binayı restore ederek, kadınlara ve yaşlılara hizmet verecek çok amaçlı bir merkeze dönüştürdü. 2013 yılından bu yana kadınlar, yaşlılar ve çocuklara yönelik faaliyetler gerçekleştiren Barbara Kadın Derneği'ne ait iki katlı ve yedi odalı bina, kapsamlı bir renovasyondan geçirilerek hem dernek merkezi hem de halka açık bir kadınlar kulübü olarak yeniden işlev kazandı. Proje sayesinde kadınların bir araya gelerek sosyalleşebileceği, üretken vakit geçirebileceği ve kültürel faaliyetler düzenleyebileceği bir ortam oluşturuldu. Merkezde geleneksel giysi, sabun ve gıda üretimi gibi atölye çalışmaları, hayır panayırları, toplantılar ve özel günlerde etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca yaşlı bireylerin vakit geçirebileceği bir yaşlılar kulübü de faaliyete geçirildi.

TİKA'nın katkılarıyla oluşturulan merkezde bölge dışından gelen misafirlerin konaklaması için üç odalı ve dokuz kişilik bir misafirhane de hizmete sunuldu. - ANKARA