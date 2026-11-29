Filistin'de yaşananlar vicdan ve hukuka yönelik ağır sınavdır, dedi İletişim Başkanı DuranGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Duran, Filistin'de yaşananların yalnızca bir halkın zulme uğraması olarak görülemeyeceğini söyledi. Duran, bu durumun insanlığın vicdanı, uluslararası hukuk ve ortak değerler açısından ağır bir sınav olduğunu vurguladı.
İletişim Başkanı Duran: " Filistin'de yaşananlar, yalnızca bir halkın maruz bırakıldığı zulüm değil; insanlığın vicdanına, uluslararası hukuka ve ortak değerlerimize yöneltilmiş ağır bir sınavdır."
Kaynak: İHA
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