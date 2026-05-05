Filistin ve İsrail Futbolunda Gerilim
05.05.2026 22:41
FIFA Kongresi'nde Filistin Başkanı Rajoub, İsrailli yetkili ile el sıkışmayı reddetti.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub, 76. FIFA Kongresi'nde İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Şeyh Suliman'ın yanında yer almayı ve elini sıkmayı reddetti.

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen 76. FIFA Kongresi'nde Filistin ve İsrail arasında gerilim yükseldi. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun tüm ısrarlarına rağmen İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Şeyh Suliman'ın yanında yer almayı ve elini sıkmayı reddetti. Infantino her iki ismi de kürsüye davet etse de Rajoub, Suliman'ın yanına yaklaşmayı kabul etmeyerek, Infantino'ya tepki gösterdi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Susan Shalabi, Rajoub'un kürsüde Infantino'ya, "İsraillilerin faşizmlerini ve soykırımlarını aklamak için getirdiği biriyle el sıkışamam. Acı çekiyoruz" dediğini aktardı.

Infantino ise, gerilimin ardından kürsüye çıkarak, "Birlikte çalışacağız, Başkan Rajoub, Başkan Yardımcısı Suliman. Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım. Bunlar karmaşık meseleler" ifadelerini kullandı. Rajoub, daha sonra kürsüden ayrıldı.

"Bunun üstünü örttü"

Kongrenin ardından konuşan Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Susan Shalabi, Infantino'nun Suliman ile Rajoub'u tokalaştırma girişiminin Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'nın konuşmasını hiçe saymak olduğunu belirterek, "Tüm söylenenlerden sonra el sıkışma girişimi, Başkan'ın yaptığı konuşmanın tüm amacını ortadan kaldırıyor. Kuralların neden önemli olduğunu, bunun üye federasyonların haklarının pervasızca çiğnendiği bir emsal oluşturabileceğini herkese anlatmak için yaklaşık 15 dakika harcadı; sonra da bunun üstünü örttü. Saçmaydı" dedi.

Filistin, Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurmuştu

Geçtiğimiz hafta Filistin Futbol Federasyonu, FIFA'nın Batı Şeria'da faaliyet gösteren İsrailli kulüpler nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulamaması kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurmuştu. Filistin Futbol Federasyonu, uzun süredir Batı Şeria'daki yerleşimlerde faaliyet gösteren kulüplerin İsrail Futbol Federasyonu bünyesindeki liglerde yer almaması gerektiğini savunuyor. FIFA ise geçen ay Batı Şeria'nın uluslararası alanda belirsiz statüsünü gerekçe göstererek, İsrail Futbol Federasyonu ya da İsrailli kulüplere herhangi bir yaptırım uygulamayacağını açıklamıştı. - VANCOUVER

