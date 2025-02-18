Filiz Sünnetçioğlu'nun 'Gölgenin Islığı' Sergisi Küçükçekmece'de Açıldı - Son Dakika
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Filiz Sünnetçioğlu'nun 'Gölgenin Islığı' Sergisi Küçükçekmece'de Açıldı

Filiz Sünnetçioğlu\'nun \'Gölgenin Islığı\' Sergisi Küçükçekmece\'de Açıldı

Küçükçekmece'de Filiz Sünnetçioğlu'nun insan doğası temasını işlediği 'Gölgenin Islığı' adlı resim sergisi, karakalem ve monotip baskı tekniğiyle oluşturulmuş 54 eserle açıldı. Sergi, 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.

18.02.2025 14:17  Güncelleme: 14:22
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Küçükçekmece'de Filiz Sünnetçioğlu'nun insan doğası temasıyla ele aldığı "Gölgenin Islığı' adlı resim sergisi açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Galeri Küp, Filiz Sünnetçioğlu'nun insan doğası temasıyla ele aldığı "Gölgenin Islığı' adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Karakalemle ve monotip baskı tekniğiyle oluşturulan 54 eser, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

"Şahmeran kültürünün yaşamasını istiyorum"

Küçük yaşlardan itibaren resimle ilgilenen Filiz Sünnetçioğlu sergi hakkında, "Sergide ana temam Şahmeran. Neden Şahmeran derseniz efsanesi pagan döneme, kültürler öncesi döneme yani çok eskilere dayanıyor. Şahmeranla ilk karşılaşmam Binbir Gece Masalı'yla oldu. Daha sonra Murathan Mungan'ın cenk hikayeleri bana bambaşka bir dünya açtı. Şahmeran ismi değişse de; Hitit, Urartu, Orta Asya ve birçok mitolojide önemli bir MİT olarak yer almış. Ayrıca Şahmeran'ın kadın figürü olması çok önemli. Çünkü kadının toplumda, kültürlerde temsili aslında. Her dönemde mağara döneminden başlayarak kadın ikinci planda kalmış. Kadın anaç, doğurgan olarak gösterilmiş toplumda yok sayılmış. Şahmeran kadının duruşu ve temsili açısında da çok önemli. Şahmeran kültürünün yaşamasını istiyorum çünkü şahmeranın gücü kadın gücü diyorum. Ayrıca Şahmeran'ın ağaçların kökleri altında yaşamasından dolayı ana malzeme olarak ahşap kullandım. Küçükçekmece Belediyesi kültüre ve sanata dair çok güzel bir merkez oluşturmuş. Bu merkezde sergimi açmanın mutluluğunu yaşıyorum ve başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

13 Mart'a kadar ziyaret edilebilir

Filiz Sünnetçioğlu'nun izleyiciyi, Şahmeran figürüyle kadınlık ve bireysellik üzerine düşündürmeye sevk eden 'Gölgenin Islığı' sergisi 13 Mart'a kadar Sefaköy Galeri Küp'te ziyarete açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filiz Sünnetçioğlu'nun 'Gölgenin Islığı' Sergisi Küçükçekmece'de Açıldı - Son Dakika

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