Filoğlu 8 OldenFest'in Lansmanı Çeşme'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Filoğlu 8 OldenFest'in Lansmanı Çeşme'de Gerçekleştirildi

Filoğlu 8 OldenFest\'in Lansmanı Çeşme\'de Gerçekleştirildi
01.06.2025 09:11  Güncelleme: 09:13
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Klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getiren Filoğlu 8 OldenFest'in basın lansmanı, Çeşme Marin Alaçatı Otel'de düzenlendi. Etkinlik 27-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getiren Filoğlu 8 OldenFest'in basın lansmanı, 30 Mayıs Perşembe akşamı Çeşme Marin Alaçatı Otel'de düzenlenen özel bir kokteyl ile gerçekleştirildi.

Lansmana; organizasyonun ana destekçisi Filoğlu Grup ev sahipliğinde, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, festivalin organizatörü Berkem Bozdağ, marinayı temsilen Filoğlu Grup Genel Müdürü Deniz Şahin, sponsor marka temsilcileri, sektör paydaşları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Berkem Bozdağ, "OldenFest sadece bir festival değil; bir tutkunun kültüre dönüştüğü, insanları ortak bir ruh etrafında birleştiren bir buluşma alanı" ifadelerini kullandı. Bozdağ, kendi markası olan 8 Olden Garage'ın da festivalin çıkış noktasındaki ilhamı taşıdığını belirtti.

Filoğlu Grup adına konuşan Genel Müdür Deniz Şahin, marinada gerçekleştirilen kapsamlı dönüşüm ve etkinlik vizyonunu aktararak, OldenFest'in bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ise yaptığı konuşmada, Alaçatı'nın sadece yaz turizmiyle değil, yıl boyunca devam eden tematik etkinliklerle de cazibesini artırdığını belirterek, OldenFest gibi nitelikli organizasyonların bölgenin marka değerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Emre Can Durmaz: "Bu festivaller Çeşme'nin ruhunu yaşatıyor"

Lansmanda konuşan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, "Çeşme'miz sadece deniz ve doğa ile değil, böyle vizyoner organizasyonlarla da büyüyor. Klasik otomobil ve motosiklet tutkusu, bu festivaller sayesinde bir yaşam kültürüne dönüşüyor. Yerel yönetim olarak bu tür projeleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Festival 27-28-29 Haziran'da Çeşme'de

Üç gün sürecek Filoğlu 8 OldenFest, 27 Haziran Cuma günü başlayacak. Festival programında; 27 Haziran'da Hey! Douglas, 28 Haziran'da Çelik, Yonca Evcimik, Mansur Ark ve DJ Hakan Küfündür, 29 Haziran'da da Doğukan Manço, Deeprise ve Jabbar sahne alacak.

Ayrıca her gün Türkiye'nin önde gelen drift şampiyonlarının gerçekleştireceği gösteriler, söyleşiler ve marka deneyim alanları ile festival ziyaretçilerine dolu dolu üç gün sunulacak.

Festivalin organizasyonunu 8 Olden Garage üstlenirken, Filoğlu Grup ana ev sahibi ve destekleyici kurum olarak öne çıkıyor. Etkinliğe destek veren kurumlar arasında Çeşme Belediyesi, Alaçatı Turizm Derneği ve onlarca sponsor marka da yer alıyor.

Lansmanın sunuculuğunu, ekranların sevilen ismi Şenol İpek üstlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filoğlu 8 OldenFest'in Lansmanı Çeşme'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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