Fındık bahçesinde yavru tilkiyle karşılaşan adamın yaşadığı deneyim

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık bahçesinde bakım yaparken yavru bir tilki ile karşılaşan Ertuğrul Yüksel, yaşadığı deneyimi anlattı.

Yüksel, ilk başta hayvanın tilki olduğunu anlayamadığını ve çok korktuğunu belirtti. Yüksel, yavru tilkiye zarar vermeden yaklaşmayı tercih etti. Yüksel, "İlk başta tilki olduğunu anlamadım, çok da korktum. Ama hayvanları çok sevdiğim için tilkiye hiçbir şey yapamadım. Çağırdım ve yanımıza kadar geldi. Hatta çok da sıcakkanlıydı. Bir ara gidiyor gibi oldu, sonra tekrardan geriye geldi" dedi.

O anlar ise amatör kameraya yansıdı. - ZONGULDAK