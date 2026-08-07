Fındık Fiyatına Tepki: 350 Lira Talebi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık alım fiyatını üzerinden TMO'ya yaptığı çağrıda, "Bu fiyat sefalet fiyatıdır. Bu fiyat, alın terinin karşılığı değildir. TMO'yu 300 liranın üzerinde, 350 liraya yakın bir fiyat açıklamaya davet ediyorum. Üreticiyi görsünler, fındığımızı yabancı kartellere peşkeş çekmesinler" dedi.

YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Artvin'in Borçka ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Torun, yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fındık alım fiyatına, tepki göstererek, şunları kaydetti:

"TMO bir fiyat açıkladı. Ancak bu fiyat, maalesef üreticinin alın terinin karşılığı değil. Geçen yıl rekolte düşüktü, fındık üreticisi borçlandı, mağdur oldu. Umudunu ve beklentisini 2026 yılı ürününe bağladı. İlacını, gübresini yine borçlanarak aldı. Üstelik bunları geçen yıla göre iki katına varan maliyetlerle temin etti. Geçen yıl açıklanan fiyatın ardından piyasada 350 liraya kadar yükselen fındık, bu yıl neden 250 lira olarak açıklanıyor? Hangi el bu fiyatı açıklamanızı istiyor? Siz üreticinin düşmanı mısınız? Biliyorsunuz ki fındık zarar ettiren bir ürün değildir.

TMO, fındık aldığı hiçbir dönemde, hiçbir sezonda zarar etmedi. Şimdi maalesef yine her yıl yaptığınız gibi, nereden aldığınızı bilmediğim bir talimatla hareket ederek fiyat açıkladınız. Üstelik bütün ziraat odaları kilogram maliyetinin 300 lira olduğunu söylerken siz 250 lira fiyat açıkladınız. Bu, üreticiyle alay etmektir. Bu, fındık üreticisini yok saymaktır. Yaklaşık 500 bin üreticiyi ve 8 milyon insanı ilgilendiren bu ürünü heba etmek demektir. Ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor. Bu fiyatla birlikte üreticiler ciddi bir mağduriyet yaşayacak. Bu fiyat sefalet fiyatıdır. Bu fiyat, alın terinin karşılığı değildir. TMO'yu 300 liranın üzerinde, 350 liraya yakın bir fiyat açıklamaya davet ediyorum. Üreticiyi görsünler, fındığımızı yabancı kartellere peşkeş çekmesinler."