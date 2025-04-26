Fındık Tarımında İklim Değişikliği Tehditleri

Düzce Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜFAM), fındık tarımının geleceğini tehdit eden kuraklık ve iklim değişikliği etkilerini bilimsel olarak değerlendirdiği önemli bir çalışmaya imza attı.

İklim değişikliğinin fındık üretimi üzerine etkileri: Düzce örneği başlıklı ilk çalışma, Dr. Uğur Cantürk'ün önderliğinde, DÜFAM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Koç ve DÜFAM Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç'ın katkılarıyla yürütüldü. Araştırmada, küresel iklim değişikliğinin özellikle sıcaklık artışı ve yağış düzensizlikleri yoluyla fındık tarımı üzerindeki potansiyel etkileri kapsamlı şekilde analiz edildi. Sıcaklık stres indeksine dayalı senaryolarla, 2100 yılına kadar Düzce'de fındık üretiminin karşılaşabileceği riskler net biçimde ortaya kondu.

Araştırmada, sıcaklık stres indeksi kullanılarak, Düzce iline ait uzun dönem sıcaklık ve nem verileri ışığında günümüzden 2100 yılına kadar olan dönemi kapsayan iklim senaryoları oluşturuldu.

Keşifler özellikle sıcaklık artışı ve yağış düzensizliklerinin fındık tarımı üzerindeki olumsuz etkilerini açıkça ortaya koyarken, verim ve kalite açısından büyük risklerin söz konusu olduğunu gösterdi.

Çalışma, DÜFAM'ın bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir fındık üretimi için iklim değişikliğine karşı bilimsel temelli stratejiler geliştirme misyonuna önemli katkı sunuyor. Araştırma sonuçları itibariyle, üreticiler, karar vericiler ve araştırmacılar için yol gösterici niteliğindeki çalışma, Düzce Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Akçakoca Sempozyumu'nda bilimsel bildiri olarak sunuldu.

DÜFAM, misyon ve vizyonu doğrultusunda iklim direnci yüksek fındık tarımının geleceğini şekillendirmeye yönelik katma değerli çalışmalarına devam ediyor. - DÜZCE