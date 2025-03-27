Fındıklı Eğitim Evi'nde Öğrenciler 'Bizi Yöneten Kişiler' Konusunu Öğreniyor - Son Dakika
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Fındıklı Eğitim Evi'nde Öğrenciler 'Bizi Yöneten Kişiler' Konusunu Öğreniyor

Fındıklı Eğitim Evi\'nde Öğrenciler \'Bizi Yöneten Kişiler\' Konusunu Öğreniyor

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Fındıklı Eğitim Evi'nde eğitim alan öğrenciler, hayat bilgisi dersinde muhtarı konuk ederek mahalle yönetimi hakkında bilgi edindiler. Muhtar Doğukan Çınar, çocuklara muhtarın görevleri ve mahalle sorunları hakkında bilgi verdi.

27.03.2025 16:43  Güncelleme: 16:50
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Maltepe Belediyesi'ne bağlı Fındıklı Eğitim Evi'nde eğitim alan öğrenciler, hayat bilgisi dersinde "Ülkemizde Hayat" ünitesinde "Bizi Yöneten Kişiler" konusunu ele aldı. Derse Fındıklı Mahallesi Muhtarı Doğukan Çınar konuk oldu.

Derste çocuklar yaşadıkları yerin nasıl yönetildiğiyle ilgili bilgileri Doğukan Çınar'dan öğrendi. Çınar, muhtarın görev ve sorumlulukları konularında öğrencileri bilgilendirerek merak ettikleri sorularını yanıtladı. Çınar, muhtarların mahallenin sorunlarını belirleyerek bu sorunların çözüme kavuşturulmasını ve ihtiyaçlarını belirleyerek yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Derste çocuklar Doğukan Çınar'a mahallelerinde neler yapılması gerektiğiyle ilgili görüşlerini ve taleplerini de iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fındıklı Eğitim Evi'nde Öğrenciler 'Bizi Yöneten Kişiler' Konusunu Öğreniyor - Son Dakika

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