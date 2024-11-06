Firari FETÖ Üyesi Astsubay Yakalandı

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FETÖ üyesi firari astsubay Kırıkkale'de yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen firari astsubay, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, astsubay mesleğinden ihraç edilen M.G., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.