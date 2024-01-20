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Fırat Üniversitesi'nden sınav heyecanına 'lezzetli' destek - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi'nden sınav heyecanına 'lezzetli' destek

Fırat Üniversitesi Kadın Kolları tarafından gelenekselleşen üniversite kütüphanesinde sınava hazırlanan öğrencilere yemek ve pasta ikramları devam ediyor.

Fırat Üniversitesi\'nden sınav heyecanına \'lezzetli\' destek
20.01.2024 - 20:43,  Güncelleme: 21:09
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Fırat Üniversitesi'nden sınav heyecanına 'lezzetli' destek

Ailelerinden uzakta olan öğrencilere 'anne eli değmiş yemekler ve pastalar' ikram edildi

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Kadın Kolları tarafından gelenekselleşen üniversite kütüphanesinde sınava hazırlanan öğrencilere yemek ve pasta ikramları devam ediyor. Kadın kolları tarafından evde hazırlanan yiyecekler, final sınavlarına hazırlanan öğrencilere ikram edildi.

Fırat Üniversitenin öğrencilere yönelik etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede FÜ Kadın Kollarının sınav haftalarında geleneksel hale getirdiği öğrencilere yemek ve pasta ikramları tüm hızıyla devam ediyor. Kadın Kolları Başkanı Hülya Göktaş ve üyeler, kadın akademisyenler ve akademisyenlerin eşleri tarafından hazırlanan başta Elazığ yöresine ait lezzetler olmak üzere pasta, börek, çorba ve yemekler üniversitenin kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ikram edildi. Öğrenciler de bu özel etkinliğin sınav öncesinde kendilerine moral ve enerji kazandırdığını ifade ederek, Fırat Üniversitesi Kadın Kollarına teşekkür etti.

"Anne yemeklerine hasret kalan öğrencileri mutlu etmek istedik"

Fırat Üniversitesi Kadın Kolları Başkanı Hülya Göktaş, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Yine Kadın Kolları olarak öğrencilerimize kütüphanede bir sürpriz yapmak istedik. Bu etkinliğimizi daha önceki yıllarda da yapmıştık. Öğrencilerimiz mutlu oluyorlar bizler de çok mutlu oluyoruz. Çünkü öğrencilerimiz anne yemeklerine hasret kalıyorlar. Biz de bir nebze onları mutlu etmek için anne eli değmiş yemeklerimizi kütüphaneye getirip öğrencilerimizi ikram ediyoruz" dedi.

"Emeği geçen çok teşekkür ederiz"

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerden Nur Sefa Doğan ise "Etkinliği çok beğendik. Final haftasında hepimize gerçekten bir umut kaynağı oldu. Yemeklerin hepsi nefis görünüyor. Emeği geçen çok teşekkür ederiz. Sınavlarımız güzel gidiyor bu yemekleri gördükten sonra bence daha da güzel gidecektir. Bence bu tarz etkinliklerin ayda 1-2 defa yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Evlerimizden de uzak olduğumuz için çok güzel oldu"

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Bolorzul Yadamsuren, " Moğolistan'dan bir yıl önce geldim ve çok memnunum. Bugün bayağı sınavlarım vardı ve yoğun bir gün geçirdim. Burada yemek etkinliği olduğunun haberini aldım. Ben çok mutlu oldum ve evlerimizden de uzak olduğumuz için çok güzel oldu" diye konuştu.

Yazılım Mühendisliği Bölümünü okuyan Oğuzhan Sanduvaç da "Fırat Üniversitesi Kadın Kolları Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle final haftasında bu yemekler doping etkisi oluşturdu. On numara bir etkinlik ve devamını da bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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