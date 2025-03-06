Fırıncılar Pazar Günü Tatil İstiyor

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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun'un Atakum ilçesinde fırın işleten İsmail Yiğit, ramazan ayı haricinde fırıncılara pazar günü olmak üzere haftada bir gün izin verilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Yiğit, "Adam bir sene çalışıyor, hiç tatili yok. Pazar tatili yok. İşverene de kötü, çalışanlara da kötü. Fırınların temizliği olmuyor. Çünkü 24 saat çalışan fırınlar var. Nasıl yapsın temizlik? Pazar günü tatil olsa temizliğini yaparız. Fırıncının günahı ne" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesinde fırıncılık yapan İsmail Yiğit, fırıncıların da haftada bir gün izin yapmaları gerektiğini belirtti. Yetkililere çağrıda bulunan Yiğit, şunları söyledi.

"Mayaya, tuza, yüzde elli zam geldi. Geçen seneye göre pide pahalı yani. Şöyle pahalı, bizde malı pahalı alıyoruz. Vatandaşın gücü yetmiyor, almaya. Bir pide 60 lira, adam nasıl alsın yesin? Beş tane ekmek parası. Seneye 120 liraya alır, bu sene 240. Unun çuvalı 600 lira iken 900 lira oldu. İşçi maaşı yüzde 50 zam yedi. Her şeye yüzde 50 zam daha zam. Vatandaşın gücü yok almaya. Ağır geliyor, vatandaşa ağır geliyor Ramazan pidesi fiyatı. Buna göre her şey pahalı. Vatandaşın kalabalığı geçen seneye göre yok. Geçen seneki pideyi satamıyoruz bu sene. İçsi var.

"Fırıncılarda pazar günleri tatil yapsınlar"

Bir de pazar günleri tatil, resmi tatil olsa fırıncılara. Ben bir işveren olarak resmi tatil istiyorum. Resmi tatil olmadıktan sonra bunun benim ekmek çıkarmamla bir ilgisi olmuyor. Bütün fırıncıların kapatması gerekiyor pazar günleri. Vatandaş cumartesi günleri alsın iki günlük ekmeğini. Samsun'da fırıncıların yüzde 90'ı pazar tatilini istiyorlar. Odanın da bir ara çalışmaları vardı. Bir ara bıraktılar, daha sonra valilik izin vermedi dediler. Büyükşehir belediyesinin meclisinden geçtikten sonra valilikte onaylarsa bu iş olur. Ramazan ayında senenin bir ayında fırınlar pazarlarda dahil çalışsınlar. Adam bir sene çalışıyor, hiç tatili yok. Pazar tatili yok. İşverene de kötü, çalışanlara da kötü. Fırınların temizliği olmuyor. Çünkü 24 saat çalışan fırınlar var. Nasıl yapsın temizlik? Pazar günü tatil olsa temizliğini yaparız. Fırıncının günahı ne ya? Bir fırıncının ailesiyle bir sabah kahvaltı yapsa olmaz mı? Bunlar fırıncılar insan değil mi yani?"