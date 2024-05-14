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Fırında unutulan yemek az daha evi yakıyordu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evde fırında unutulan yemek yangına sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Aksaray Mahallesi Şehit Albay Ruşen Sağmanlı Caddesi üzerinde İğdeli Sokakta bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katındaki ev sahipleri, evde fırına koydukları yemeği unutunca yangın çıktı. Evin mutfağından dumanların yükseldiğini gören komşuları ve mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Aynı zamanda sağlık ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Ev sahiplerinin yemeği fırına koyduktan sonra hastaneye gittikleri ve evde yangın esnasında kimsenin olmadığı öğrenildi.