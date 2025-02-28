Fırından Mahalleye Ücretsiz Ekmeğe Jest - Son Dakika
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Yerel

Fırından Mahalleye Ücretsiz Ekmeğe Jest

Eskişehir'de bir fırın, tadilat sonrası mahalleliye ücretsiz ekmek dağıttı, yardımlara devam etti.

28.02.2025 17:17
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Mahalle sakinlerine 40 yıllık fırından anlamlı jest

Vatandaşlara gün boyu yüzlerce ücretsiz ekmek dağıttılar

Eskişehir'de bir mahallede hizmet veren fırın ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi

Babasından işletmeyi devralan Ahmet Kaya:

"Sadece mahalle sakinlerine değil, çevre mahallelerden gelen vatandaşlara da yardımcı olduk"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de babadan oğula geçen ve yaklaşık yarım asırdır hizmet veren bir fırın, uzun tadilat sürecinin ardından açılışa özel mahallelilere ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Eskişehir' de uzun yıllardır Huzur Mahallesi Er Sokakta hizmet veren bir fırın, tadilat sürecinin ardından yeniden açıldı. Fırın sahibi Ahmet Kaya, açılışa özel olarak vatandaşlara gün boyu yüzlerceücretsiz ekmek dağıtımı yaptı. 40 yıldır aynı mahallede hizmet verdiğini söyleyen fırın sahibi Ahmet Kaya, babadan oğula geçen bir geleneği sürdürdüğünü dile getirdi. "Bir süre mahallemiz bizden uzak kaldı, bizden onlardan uzak kaldık" diyen Kaya, "40 yıldır bu mahallede hizmet etmekteyiz. Babamız fırını açmış, biz de ikinci kuşak devam ediyoruz. Uzun bir tadilat sürecimiz oldu. Mahallemiz dükkandan uzak kaldı, biz de onlardan uzak kaldık. Bir jest yaparak hem geldiğimizi duyuralım, hem de her zaman yapmaya çalıştığımız yardımlara devam etme amacıyla ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Bu hayırlardan bahsetmek ne kadar doğrudur bilemiyorum, ama her zaman elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadece mahalle sakinlerine değil, çevre mahallelerden gelen vatandaşlara da yardımcı olduklarını belirten Kaya, "İhtiyacı olan kişiler gelebilir, belirli bir adet sayımız yok. Ne kadar ekmek dağıttığımızı saymadık, gelenleri eli boş göndermemeye gayret ediyoruz. Başka mahallelerden gelenler oluyor. Bizleri tanıyan insanlar gelip buradan ihtiyacı olan ekmeği alabiliyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fırından Mahalleye Ücretsiz Ekmeğe Jest - Son Dakika

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