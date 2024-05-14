Fırtına ağaçları devirdi, 2 araç ağaçların altında kaldı - Son Dakika
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Yerel

Fırtına ağaçları devirdi, 2 araç ağaçların altında kaldı

Düzce'de öğlen saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur yağışı sonucunda şehir merkezinde birçok ağaç devrildi. Devrilen ağaçların altında park halindeki bir servis minibüsü ve bir otomobil kaldı. İtfaiye ekipleri ağaçları keserek yolu açtı.

14.05.2024 00:05
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Fırtına ağaçları devirdi, 2 araç ağaçların altında kaldı

DÜZCE - Düzce'de öğlen saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde ağaçlar devrildi. Servis minibüsü ve bir otomobil devrilen ağaçların altında kaldı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve yağışlı hava uyarısını ardından öğlen saatlerinde Düzce fırtınaya teslim oldu. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle Düzce sehir merkezinde Hamidiye Mahallesi ve Aziziye Mahallesinde ağaçlar devrildi. Ağaçların altında park halindeki bir servis minibüsü ve bir otomobil kaldı. Ayrıca devrilen ağaçlar nedeniyle yollarda kapandı.

Düzce Belediyesi'ne bagli İtfaiye ekipleri devrilen ağaçları keserek yoldan kaldırdı.

Ağacın altında kalan otomobilin sahibi Ayşe Kalaycıoglu, kursa geldiğini belirterek park yeri bukamadiginicin ağacın altına çektiğini ancak ağaç yıkıldığı için otomobilinin ağaç altında kaldığını belirterek, "Kursa gelmiştim. Ancak park ettiğim yere başka araçlarda çekiyor diye bende park ettim. Otomobilimin önüne telefonumu bırakırım her zaman. Ağaç yıkıldığını da telefonla haber verdiler. Geldiğimde ağaç, arabamın üzerine yıkılmış gördüm" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fırtına ağaçları devirdi, 2 araç ağaçların altında kaldı - Son Dakika

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