Fiskobirlik Kavşağı Kısmen Trafiğe Açıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin trafik bakımından en hareketli noktalarından olan Fiskobirlik kavşağı, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapılan iyileştirmeler sonucunda kısmi olarak trafiğe açılmıştır.

Fiskobirlik kavşağında oluşan trafik yoğunluğunu azaltarak yaşanan zaman kayıplarını en aza indirmek, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurları bertaraf etmek üzere gerekli düzenlemeler yapıldı. Fiskobirlik kavşağı 1 Ekim 2024 tarihi itibari ile yeniden trafiğe açıldı. Kavşak, trafiğin en yoğun olduğu sabah 08.00-10.00 ile akşam 17.00-19.00 saatleri arasında kısmi olarak araç trafiğine kapatılacak, günün kalan saatlerinde ise trafik akışı normal düzeninde sağlanacaktır. - DÜZCE