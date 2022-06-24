Fiyatı altınla yarışıyor! Arı sütünün kilosu 15 bin liradan satılıyor - Son Dakika
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Fiyatı altınla yarışıyor! Arı sütünün kilosu 15 bin liradan satılıyor

24.06.2022 14:53

Aydın'da arıcılar, arı sütü üretimine de başladılar. Zahmetli ve bir o kadar da sabır gerektiren bir iş olan arı sütü üreticiliğinde fiyatlar ise altınla yarışıyor.

İklimi, bitki örtüsü ve sahip olduğu endemik bitkiler nedeniyle arıların nerdeyse yılın 8 ayını tabiatta geçirdiği Aydın'da arı ürünlerinin de oldukça kıymetli ve değerli olduğu belirtildi. Pandemi döneminde arı ürünleri ve özellikle arı sütüne çok fazla talep olması nedeniyle arı sütü üretiminin de arttığını kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gür, talepler dolayısıyla vakti müsait olan ve uğraşmayı seven arıcıların arı sütü üretmeye başladığını belirtti.

"ZAHMETLİ BİR İŞ"

İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan aynı zamanda kanser hastalığının tedavisinde vücuttaki ölü hücreleri canlandırdığı düşünülen arı sütünün zahmetli bir uğraş sonucu elde edildiğini belirten Rahime Gür ise, "Arı sütü üretimini pandemi döneminde başladım. Gelen talepler üzerine devam ediyoruz. Zahmetli bir iş ama uğraşmayı sevenler için güzel ve oldukça bereketli bir iş.

"ŞİFA İÇİN TÜKETİLİYOR"

Arı sütü, ilaç ve kozmetik sektörünün yanında sağlık için tüketiliyor. Vücuttaki ölü hücreleri canlandırması ve kanser hastalığına etkili yararı olması nedeniyle vücut direndi düşük olanlar şifa için tüketiyor. Bunun yanında çocuğu olmayan çiftler de çocuk sahibi olabilmek amacıyla tüketiyor" dedi.

ARI SÜTLERİ NASIL TOPLANIYOR?

Arı sütleri, metal ile temas ettirilmeden toplanıyor. Petekler arasından özel bir yöntemle alınan arı sütleri, kraliçe arısı olmayan kovanlara yerleştiriliyor. Burada kraliçeye sahip olmayan arılar yüzük adı verilen özel petekteki bu bölmelere özel besleme yapıyor. 72 saat sonra bu özel petek içerisinde diğer arılar tarafından biriktirilen ve adına arı sütü verilen özel besin toplanarak soğuk zincir ile tüketime sunuluyor.

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Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fiyatı altınla yarışıyor! Arı sütünün kilosu 15 bin liradan satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fiyatı altınla yarışıyor! Arı sütünün kilosu 15 bin liradan satılıyor - Son Dakika
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