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Foça Belediye Başkanı Ali İlçan'ın Vefatının Birinci Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Foça Belediye Başkanı Ali İlçan'ın Vefatının Birinci Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Geçmiş dönem Foça Belediye Başkanlarından Ali İlçan, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı. CHP Foça İlçe Başkanı, Foça Belediye Başkanı, Ali İlçan'ın ailesi ve Foçalılar törene katıldı. Kabrine karanfiller bırakılarak dualar okundu. Ali İlçan, Foça'ya verdiği hizmetler ve saygıdeğer kişiliğiyle hatırlanmaktadır.

Foça Belediye Başkanı Ali İlçan\'ın Vefatının Birinci Yılında Anma Töreni Düzenlendi
11.12.2023 - 19:10,
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Geçmiş dönem Foça Belediye Başkanlarından Ali İlçan, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Foça'ya verdiği hizmetler ve saygıdeğer kişiliğiyle hatırlanan merhum Ali İlçan için hazırlanan anma törenine, CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ali İlçan'ın eşi Hayriye İlçan ve ailesi, CHP Foça İlçe Örgütü, geçmiş dönem belediye başkanları ve Foçalılar katıldı.

Merhum Ali İlçan'ın kabrine karanfiller bırakılarak dualar okundu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "İlçemize sunduğu hizmetlerin yanında her zaman sevgi ve saygıyla hatırlanan, geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan merhum Ali İlçan'ı, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz" dedi.

ALİ İLÇAN KİMDİR?

Ali İlçan; 1945 yılında Yenifoça'da doğdu. İlk ve orta okulu Foça'da, lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

1969-1980 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Ziraat Yüksek Mühendisi olarak, 1977-1980 yıllarında Foça Ziraat Mühendisliği'nde görev yaptı. 1980-1994 yılları arasında Foça Yenibağarası Köy Kalkınma Koop. 'da yöneticilik ve Foça Mandırasının kuruluşunu yaptı.

1983 yılında SODEP Foça İlçe Örgütünün Kurucu Başkanlığı, SHP Foça İlçe Başkanlığı ve 1994-1999 yıllarında Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığında bulundu.

1999-2004 yılları arasında Foça Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 11 Aralık 2022 tarihinde vefat eden Ali İlçan, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Foça Belediye Başkanı Ali İlçan'ın Vefatının Birinci Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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