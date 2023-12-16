Foça Belediye Başkanı Yenifoça\'ya akaryakıt istasyonu yapılacağını duyurdu

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yenifoça'ya Akaryakıt İstasyonu yapılacağını duyurdu.

Yenifoça-Foça karayolu üzerinde ve merkeze ulaşılabilir konumda yapılacak olan akaryakıt istasyonu hakkında bilgi veren Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Yenifoça'da hayata geçirdiğimiz birçok projenin ardından komşularımızın talebi doğrultusunda bir yeni akaryakıt istasyonu için çalışmalarımızı tamamladık. Yenifoça Fevziçakmak mahallemizde akaryakıt istasyonu yapımı için ihale süreci yakında başlayacak ve komşularımızın bir talebi daha gerçekleşmiş olacak. Yenifoça'mıza hayırlı olsun" dedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün görev yaptığı yaklaşık beş yılda Yenifoça'da, 12 kilometrelik kanalizasyon, 1.2 kilometrelik su iletim hattı, 120 bin metrekarelik yol çalışması, 1 yeni sağlık alanı, 2 yeni spor alanı, İZTAŞIT ile konforlu ulaşım, 55 yeni aydınlatma direği, 3 yeni tuvalet ve Halı saha ve Futbol sahasında yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.