FormuLaz'a özgü tahta arabayla trafiğe çıktı - Son Dakika
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FormuLaz'a özgü tahta arabayla trafiğe çıktı

23.05.2022 00:57
FormuLaz'a özgü tahta arabayla trafiğe çıktı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Hamit Emrah Gül, FormuLaz yarışlarında kullanılan tahta arabayla Ardeşen ilçesini gezdi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Hamit Emrah Gül, FormuLaz yarışlarında kullanılan tahta arabayla Ardeşen ilçesini gezdi.

Rize'de yıllardır gelenek haline gelen tahta arabalar mahallelerden geleneksel yarışlara kadar taşındı. Yörede tutku haline dönüşen tahta arabalar her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Son olarak Ardeşen ilçesinde yaşayan Hamit Emrah Gül, kendisine ait tahta arabasını bir otomobile ip ile bağlayarak Ardeşen ilçesini sokak sokak gezdi. İlçe sokaklarında tahta arabayla gezen FormuLaz tutkunu Hamit Emrah Gül'ü gören vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gül'ün araçla seyir halindeyken kendisine koşan köpeği uzaklaştırma anı ise görenleri güldürdü. - RİZE

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Kaynak: İHA

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