"Foto Maraton" fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu - Son Dakika
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"Foto Maraton" fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

13.06.2022 23:12
"Foto Maraton" fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen "Foto Maraton" fotoğraf yarışmasında birinci olanlar ödüllerine kavuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen "Foto Maraton" fotoğraf yarışmasında birinci olanlar ödüllerine kavuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlendiği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Foton Fotoğraf Derneği tarafından "Foto Maraton" fotoğraf yarışması düzenlendi. Taksim Meydanı'nda başlayan yarışma 3 farklı temada yapıldı. Yaklaşık 1500 fotoğrafçının katıldığı yarışmanın sonuçları belli oldu. Yaşam kategorisinde Ayhan Kaya, alışveriş kategorisinde Adem Türkel ve tarih kategorisinde Okan Özdemir birincilik kazandı. Birincilere ödülleri Adem Meleke, Cem Kıvırcık ve Murat Gür tarafından verilirken, törende Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da bir konuşma yaptı. Demircan konuşmasında fotoğrafın belge değerinin çok önemli olduğuna vurgu yaparken, " İstanbul'da bulunan Okçular Kışlası'nı restorasyonunu sadece bir kare fotoğraf bulup o fotoğrafı referans alarak yaptık" dedi. Etkinliğin başarılı ve verimli geçtiğini söyleyen Demircan; kültür yolu etkinliklerinin devamının geleceğinin müjdesini de verdi.

(Adem Meleke/İHA)

Foto Maraton fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu
Foto Maraton fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu
Foto Maraton fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Foto Maraton' fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Foto Maraton" fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu - Son Dakika
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