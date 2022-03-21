Foto muhabirleri gündemine aldı - Son Dakika
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Foto muhabirleri gündemine aldı

21.03.2022 16:32
Foto muhabirleri gündemine aldı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin yayın organı 'Foto Muhabiri' dergisi 40. sayısında Palandöken Kayak Merkezi'ni kapak konusu yaptı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin yayın organı 'Foto Muhabiri' dergisi 40. sayısında Palandöken Kayak Merkezi'ni kapak konusu yaptı.

Türkiye'nin en prestijli yayınlarından biri olan 'Foto Muhabiri' dergisinin son sayısı okuyucularla buluştu. Foto Muhabirleri Derneği'nin özenle hazırladığı derginin kapak konusu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi oldu.

'İşte Palandöken' başlıklı haberle birlikte foto muhabirleri Onur Sağsöz, Erdem Şahin, Emre Oktay, Tolga Adanalı, Emre Tazegül, Murat Akbaş, Can Erok, Rıza Özel, Selçuk Şamiloılu, Barış Acarlı, Ozan Köse, Gökhan Kılınçer ve Ünal Çam'ın çektiği kareler dergide yer aldı.

Yeni sayıda ayrıca fotoğrafları ve hikayesiyle EPA'nın başarılı ismi Sedat Suna, drone fotoğraflarıyla tanınan İHA Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, Hürriyet'in Ankara'daki başarılı gözü Mert Gökhan Koç'un röportajlarına yer verildi.

Bununla birlikte spor fotoğraflarıyla Fenerbahçe Foto Muhabiri Semih Bahadır, Anadolu'dan bir isim Serhat Ozan Yıldırım, CNN Türk'ü usta kameramanı Ertan Ezen, fotoğraf üzerine araştırmacılarıyla adından söz ettiren Uğur Kavas dergiye konuk oldu.

https://tfmd.org.tr/foto-muhabiri-dergi-arsiv/ linkinden ulaşılabilen Foto Muhabiri dergisinin yeni sayısı Turkcell Dergilik uygulamasından da ücretsiz olarak okunabiliyor. - ERZURUM

Foto muhabirleri gündemine aldı
Foto muhabirleri gündemine aldı
Foto muhabirleri gündemine aldı

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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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