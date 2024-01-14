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Fransa'da Göç Politikası Yasa Tasarısına Karşı Protesto - Son Dakika
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Fransa'da Göç Politikası Yasa Tasarısına Karşı Protesto

Fransa'da göç politikasının sıkılaştırılmasını öngören yasanın geri çekilmesi için 43 kentte protesto düzenlendi. Göstericiler, yasanın tamamen geri çekilmesini talep ederek, göçmenlik yasasını ırkçı ve kriminalize edici olarak nitelendirdi.

Fransa\'da Göç Politikası Yasa Tasarısına Karşı Protesto
14.01.2024 - 22:34,  Güncelleme: 22:48
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Fransa'da 43 kentte göç politikasının sıkılaştırılmasını öngören yasanın geri çekilmesi için protesto düzenlendi.

Fransa'da tartışmalara neden olan göç politikasının sıkılaştırılmasını öngören yasanın geri çekilmesi için 400 farklı sivil toplum kuruluşunun girişimiyle başta başkent Paris olmak üzere 43 kentte protesto düzenlendi. Başkent Paris'teki Republique Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, söz konusu yasanın tamamen geri çekilmesini talep ederek, sık sık "Göçmenlik yasası, ırkçı yasa", "Bunu istemiyoruz" ve "Bu yasayla mücadele edeceğiz" sloganları attı. Protestonun simgesi ise ülkeye kaçak yollarla gelen göçmenlerin kullandığı lastik bot olurken, göstericiler ellerinde üzerinde "Fransa'ya çalışmak için geldik", "Suçlu değiliz", "Bu yasa bizi kriminalize etmek için tasarlanmış ırkçı bir yasa" ve "Yasanın revize edilerek değil toptan geri çekilmesini talep ediyoruz" yazılı pankartlar taşıdılar.

Tartışmalı göç yasası

Yasa, göçmenlerin aile bireylerini Fransa'ya getirmelerini ve sosyal yardım almalarını bazı şartlara bağlıyor. Yasaya göre ülkeye gelen ve bir işi olan yabancılar ülkeye geldikten 30 ay sonra, işi olmayanlar ise 5 yıl sonra aile yardımlarını alabilecek. Yasa kapsamında göçmenlerin aile üyelerini Fransa'ya getirmesi de zorlaşırken, Fransa'da doğan yabancı ailelerin çocukları direkt vatandaşlık alamayacak, 16-18 yaşları arasında vatandaşlık başvurusu yapmaları gerekecek. Ayrıca suç işleyen çifte vatandaşlar, Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek.

Tartışmalı yasa, geçtiğimiz sene 20 Aralık'ta Senato'nun ardından Ulusal Meclis'te 186 "hayır" oyuna karşı 349 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Anayasa Konseyi, metnin usule uygunluğu konusunda 25 Ocak'ta karar verecek. - PARİS

Kaynak: İHA
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