Fransız Deniz Kuvvetleri\'ne ait Languedoc Firkateyni Komutanı Mersin\'i ziyaret etti

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Görev nedeniyle Mersin'i ziyaret eden Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Languedoc Firkateyni Komutanı Yarbay Loic Boyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Mersin'e ilk kez geldiklerini ve Tarsus'u gezdiğinden söz eden Yarbay Boyer, "Tarihi çok seviyorum. Onun için öncelikle müzeye, St. Paul Kuyusuna ve St. Paul Kilisesine gittim ve gezdim. Öyle zannediyorum ki Tarsus'un 9 bin yılı aşkın bir tarihi var. Çok tesir altında kaldım" dedi.

Tarsus'un çok tarihi bir şehir olduğundan bahseden Başkan Seçer de Tarsus tarihi hakkında bilgiler verirken, Mersin Limanı'nın da burada olmasının sebebinin Tarsus'taki bazı tarihi gelişmeler olduğuna değindi. Tarsus'un yaklaşık 10 bin yıl önce oluşmasının nedeninin de Berdan Nehri olduğuna değinen Seçer, "Berdan Nehri çok bereketli bir nehir. Berdan Nehrinin tarihteki Jüstinyen'e kadar önemli kollarından bir tanesi gezdiğiniz müzenin altından gidiyor" ifadelerini kullandı.

Seçer, seyir amaçları hakkında bilgi aldı

Seyir amaçları hakkında bilgi almak isteyen Seçer'e yanıt veren Boyer, "Yakın Doğudaki kritik durumu biliyorsunuz. O yüzden 2 aylık bir görevle görevlendirildik. Bu arada ikmallerimiz için Mersin Limanı'na uğruyoruz. Tabi bu arada, bizim NATO müttefikimiz Türk Deniz Kuvvetleri ile daha iyi ilişkiler kurmak ve onlarla birlikte ortak tatbikatlar yapabilmek için de fırsattan istifade ediyoruz" diye konuştu.

"Sahil kenti olmak, bir şehre çok daha farklı bir kimlik katıyor"

Mersin'in de bu bölgedeki gelişmelerden en çabuk etkilenen kıyı kentlerinden biri olduğunu kaydeden Seçer, "Özellikle hem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hem Orta Doğu'daki çatışmalar ve gelişmeler bizi direkt etkiliyor" dedi. Seçer, "Her şeye rağmen sahil kenti olmak bir kente çok daha farklı bir kimlik katıyor. Daha hareketli ve daha enerjik oluyor. Tabi birçok ülkeyi ve sahil kentlerini geziyorsunuz, sahil kentleri daha dinamik bir toplum oluyor. Özellikle de Akdeniz sahilleri bu şekilde" diye konuştu.

Ziyarette son olarak Başkan Seçer, Boyer'e Kraliçe Aba büstü hediye ederken, Boyer de Seçer'e Languedoc Gemisinin ambleminin yer aldığı bir tabak hediye etti. - MERSİN