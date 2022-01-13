Üye Girişi
Freni patlayan otobüsün şoförü hayat kurtaran manevrayı anlattı: "Otobüs canavarlaştı, uçak gibi kalkmaya başladı" - Son Dakika

Freni patlayan otobüsün şoförü hayat kurtaran manevrayı anlattı: "Otobüs canavarlaştı, uçak gibi kalkmaya başladı"

13.01.2022 00:58
Freni patlayan otobüsün şoförü hayat kurtaran manevrayı anlattı: "Otobüs canavarlaştı, uçak gibi kalkmaya başladı"

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan şehir içi yolcu otobüsü önündeki 9 araca çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan şehir içi yolcu otobüsü önündeki 9 araca çarptı, kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı anlatan 14 yıllık otobüs şoförü Cengiz Akıcı, "Otobüs birden bire canavarlaştı ve hızlandı. Frene asıldım, 'imdat'ı çektim hiçbir şey yok. Bir şahlanma var, yarış atı gibi şahlanıpta kaçışa başlıyor. Sanki uçak kalkıyor. Tek çarem büyük kazaya neden olmadan otobüsü durdurmaktı. Durmasam direk yada duvara vurmasam, kendimi korumaya çalışsam çok kişi hayatını kaybedebilirdi" dedi.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde sabah saatlerinde 1366 Sokak üzerinde meydana gelen kazada, büyükşehir belediyesine ait 07 AU 0452 özel halk otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı, pazar yeri karşısındaki duraktan yolcu aldıktan sonra yoluna devam etti. Ancak otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı ve önündeki 9 araca çarptıktan sonra kaldırımdaki elektrik direğini devirdi ve kendiliğinden durdu. Kazada 9 araç hasar görürken, 5 kişide yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada Akıcı'nın gayretiyle faciaya donmanlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hareket ettikten sonra durağa yanaşacağında frenin tutmadığını fark eden otobüs Cengiz Akıcı'ın şaşkınlığı, kaldırıma çıkıp araçlara çarpması, ön camın patlaması ve yolcuların sağa sola savrulduğu anlar kameralar tarafına yansıdı. Otobüsü durdurduktan sonra elini başına koyup olayın şokunu yaşayan otobüs şoförü yolcuları frenin patladığını söylerken yolculardan ayakta kalanlar da şoförün yanına gelip durumunu kontrol etti.

"Yaşadıklarını anlattı"

Kaza sonrası otobüs servise çekilirken, Cengiz Akıcı ekmek teknesini kontrol için aracının başına geldi.

Halen olayın şokunda olduğu gözlemlenen evli ve 5 çocuk babası Akıcı, 14 yıldır toplu ulaşımda şoförlük yaptığını belirterek, olay anını anlattı.

"Araç birden bire gaz almaya başladı"

Cengiz Akıcı, Konyaaltı'ndan sabah UC11 hattı güzergahından yolcularını almaya başladığını söyledi.

Yolcularını duraklardan alarak Uncalı Polis Lojmanları durağına geldiğini anlatan Akıcı, "Oradan 2 yolcu aldım ve harekete geçtim. 5 metre ilerledim, araç birden bire gaz almaya başladı. Araçta tuhaf bir şeyler oldu, ayağımı frene attım boşa çıktı, otobüs durmadı. Araç gittikçe daha da hızlanmaya başladı. 'İmdat'ı çektim yine olmadı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar vardı. Öğrenci servisleri vardı etrafımda, aracımda koltuklar yarı seviyede dolu, ayakta da yolcularım vardı. Kaldırıma çıkınca aracın duracağını düşündüm. Kaldırıma vurdum ama araç yine durmuyor hızlanıyordu. Duvara vurdum yine durmadı" dedi.

"Yolcularım için aracı direk ev duvara vurmaya karar verdim"

Aracın bir türlü durmaması nedeniyle bir karar vermenin eşiğine geldiğini dile getiren Cengiz Akıcı, " Yolcularım ve dışarıdaki vatandaşların can güvenliği için kendi tarafımdan aracı elektrik direğine vurmaya karar verdim. Olan bana olsun, yeter ki yolculara bir şey olmasın diye düşündüm. Ardından hemen birinci elektrik direğine vurdum araç yine durmadı, ikinciye vurdum yine durmadı. En son otobüs araçların içine daldı. Araçlara çarptıktan sonra otobüs kaldırıma da çıkarak kendiliğinden durdu. Yolcularım yaşanan kargaşada yaralandılar. Sağlık ekipleri, emniyet güçleri zamanında müdahale ettiler. Ulaşım Daire Başkanlığındaki müdürlerimde zamanında geldi, gerekeni yaptılar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Otobüs şahlandı, uçak gibi oldu"

14 yıldır direksiyon başında olduğunu ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini kaydeden Akıcı, " Otobüs birden bire canavarlaştı, birden bire hızlandı. O anı yaşamak lazım. Frene asıldım, 'imdat' ı çektim hiçbir şey yok. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bir şahlanma var yarış atı şahlanıpta kaçışa başlıyor. Araç o şekilde bana mısın demiyor sanki uçak kalkıyor. Tek çarem büyük kazaya neden olmadan otobüsü durdurmaktı. Durmasam direk yada duvara vurmasam, kendimi korumaya çalışsam çok kişi hayatını kaybedebilirdi. Ama ben canımı hiçe saydım, önemli olan kendi yolcularım ve dışarıdaki kişilerin hayatıydı. Eğer bugün bir arkadaşımızın canına bir şey gelmemişse belediyenin verdiği eğitimler sayesindedir.

"Otobüslerin bakımı yapılıyor"

Akıcı, otobüslerin haftalık ve 15 günde bir bakımının yapıldığının altını çizdi.

Yaralanan yolcu ve araçlardaki kişilere geçmiş olsun dileklerini ileten Akıcı, kendisini arayıp sormayan oda başkanına da tepki gösterdi. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Konyaaltı, Antalya, Tragger, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Freni patlayan otobüsün şoförü hayat kurtaran manevrayı anlattı: 'Otobüs canavarlaştı, uçak gibi kalkmaya başladı' - Son Dakika


Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı         
10:43
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46

Son Dakika Haberleri
00:46 BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?
00:39 Avrupa'nın orta yerinde katliam! Sınır muhafızı 240 göçmenin öldürülüp toplu halde gömüldüğünü itiraf etti
00:13 Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı
00:06 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı
23:37 Ünlü oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı
23:23 Bakan Süleyman Soylu'nun "İBB bazı gazetecileri maaşa bağladı" sözlerine Murat Ongun'dan yanıt
22:55 3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti!
22:33 Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü
22:16 Bakan Soylu, canlı yayında gelecek planını anlattı!
22:04 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 05:29:18. #1.13#
SON DAKİKA: Freni patlayan otobüsün şoförü hayat kurtaran manevrayı anlattı: "Otobüs canavarlaştı, uçak gibi kalkmaya başladı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement