10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi renkle aydınlatıldı. Mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beşiktaş'tan görüntülendi.
Kamuda Çalışan Engelliler Derneği girişimleriyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ışıkla mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beşiktaş'tan görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › FSM Köprüsü Engelliler Haftası İçin Mavi Işıkla Aydınlatıldı - Son Dakika
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