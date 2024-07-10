Futbol antrenörü Samet Özcan, halı saha maçı sonrası fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Futbol antrenörü Samet Özcan, halı saha maçı sonrası fenalaşıp hayatını kaybetti

Aksu Cihadiye Spor Antrenörü Samet Özcan, Antalya'da oynadığı halı saha maçının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Özcan'ın fenalaşması üzerine sağlık ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze törenine Özcan'ın yakınları, spor camiası ve dostları katıldı. Özcan'ın uzun yıllar futbol oynadığı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Antrenör Abdullah Tanyolaç ise Özcan'ın kaybına büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, spor yaparken dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekti.

10.07.2024 16:32
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- Futbol antrenörü Samet Özcan, halı saha maçı sonrası fenalaşıp hayatını kaybetti

ANTALYA - Aksu Cihadiye Spor Antrenörü 33 yaşındaki Samet Özcan, Antalya'nın Kepez ilçesinde oynadığı halı saha maçının ardından rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece 00.30 sıralarında Aksu, Cihadiye Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde Kepez ilçesindeki bir halı sahada maç oynayan Aksu Cihadiye Spor Antrenörü Samet Özcan, karşılaşma sonrası arkadaşıyla birlikte evine döndü. Gece 00.30 sıralarında evine girerken Özcan'ın fenalaştığını gören arkadaşı ve ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, 33 yaşındaki antrenörü ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Samet Özcan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cihadiye Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Özcan'ın yakınları, Antalya'nın spor camiası, Cihadiye Spor'un futbolcu ve yöneticileri ile dostları katıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen genç antrenörün, uzun yıllar futbol oynadığı belirtildi.

Öte yandan Antrenör Abdullah Tanyolaç da Samet Özcan'ın kaybına çok üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Büyük üzüntüdeyiz. Camia olarak çok sevdiğimiz bir evlattı. Özellikle bu mevsimde yaşanılan kötü olaylar hepimize örnek olabiliyor. Samet'in halı sahada çok tempolu bir maç oynadığını duydum. Beslenmesi doğru muydu, bilemiyorum. Ailesinden aldığım bilgi kadarıyla, yemeğini yemiş ve birazcık da enerji içeceğini içmiş, ardından sahaya gitmiş. Futbolu çok seviyordu, hepimizin evladıydı. Spor yaparken hem etkili sıcağın değerlendirilmesi lazım hem su kaybını önleyici su takviyesiyle kendini yönetmesi gerekir, ayrıca yemeğin üzerine çok ciddi anlamda sindirim bozuklukları oluşturabileceği için spor yapmak da sakıncalı. Bugün bize böyle bir ders çıktı. Evladımızın kaybı, spor camiasını ve Antalyalı spor severleri üzdü. Herkesin bu mevsimde şartları değerlendirerek spor yapmasında fayda var."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Futbol antrenörü Samet Özcan, halı saha maçı sonrası fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika

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