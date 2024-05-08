GAGİAD Yönetimi Gaziantep Ticaret Borsası'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GAGİAD Yönetimi Gaziantep Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

GAGİAD Yönetimi Gaziantep Ticaret Borsası\'nı ziyaret etti

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve heyeti, Gaziantep Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyarette, GTB'nin faaliyetleri ve GAGİAD'ın yeni dönem hedefleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. GTB Başkanı Akıncı, GAGİAD ile iş birliği yapmaya açık olduklarını belirtti. GAGİAD Yönetimi ise yeni dönemde eğitim, istihdam ve yeşil dönüşüm gibi projeler üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

08.05.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsası'nı (GTB) ziyaret etti.

Ziyarette, GTB'nin faaliyetleri, GAGİAD'ın yeni dönem hedefleri, projeleri ve iş birliği imkanları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

GAGİAD'ın 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Yiğitcan Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GTB'yi ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Meclis Başkan Yardımcısı Karaca Türkmen ve Genel Sekreter Özgür Bayram ile bir araya geldi.

GTB Başkanı Akıncı, ziyarette yaptığı konuşmada, GAGİAD heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

30 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan GAGİAD'ın üstlendiği misyon ve yürüttüğü faaliyetlerle Gaziantep'te çok kıymetli çalışmalara imza attığını kaydeden Akıncı, GAGİAD ailesinin geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de yeni projeler ve yeni hedefler doğrultusunda önemli başarılara imza atacağına yürekten inandıklarını söyledi.

Akıncı, Gaziantep'in ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişimine katkı sunacak çalışmalar yürüten GAGİAD ile iş birliği içerisinde ortak projeler yürütmeye kapılarının her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu ise konuşmasında GAGİAD'ın faaliyetleri, hayata kazandırdığı projeler ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Yeni dönemde devraldıkları GAGİAD hizmet bayrağını en üst noktaya taşıma gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayan Konukoğlu, Gaziantep'in sanayi ve ticarette var olan güçlü potansiyeline katkı sunacak, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi yenilikçi çalışmalar ile eğitim ve istihdam odaklı projeler üzerinde faaliyetler yürüteceklerini ifade etti.

Ziyarette, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yunus Kara, M. Onur Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğçe Topçuoğlu, Mert Bülent Güllüoğlu, Erman Erturhan, Necip İbrahim Teymur, Seçkin Yıldırımdemir ve Burak Fadıloğlu da yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GAGİAD Yönetimi Gaziantep Ticaret Borsası'nı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri üzerinde çalışılıyor Farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri üzerinde çalışılıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:25:18. #1.13#
SON DAKİKA: GAGİAD Yönetimi Gaziantep Ticaret Borsası'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement