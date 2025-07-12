Gakgo Spor Kulübü\'nden Başarı Kutlaması

Elazığ'da Gakgo Spor Kulübü, kuşak terfi sınavında başarı gösteren 67 sporcusunu ve ailelerini kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlikte öğrencilere sertifikaları verildi.

Elazığ'da faaliyetlerini sürdüren Gakgo Spor Kulübü, kuşak terfi sınavında başarı gösteren 67 sporcusunu ve ailelerini kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Toplamda 200 kişinin katıldığı etkinlik, sporda birlik ve dayanışma örneği sergiledi. etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gönüllü antrenörlerle tamamen ücretsiz olarak faaliyetlerini sürdüren Gakgo Spor Kulübü, çocukları spora kazandırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Kulüp yetkilileri, ayrıca destek veren herkese teşekkür ederek, sporun birleştirici gücünü vurguladı.

Spor kulübü antrenörü aynı zamanda gençler milli takım antrenörlüğü görevini de sürdüren Turgut Görgüze, " Yaklaşık 4 aydır kursumuz ücretsiz bir şekilde çocuklarımızı değerlendirmek için bu yolu açtık. Sadece gönüllülük esasına dayalı bir şekilde kurs veriyoruz. Çocuklarımızı sokağa değil de spora yönlendirme amacımız var. Bu amaç doğrultusunda ilerliyoruz. Sporun birleştirici gücü adı altında birleşmelerini, birbirlerini tanımalarını sağlıyoruz. Bugün de 200'e yakın ailemizi burada misafir ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. 67 sporcumuz kuşak terfi sınavını başarıyla tamamladığından dolayı biz de böyle bir etkinliğe karar verdik. Coşkuyla geçiyor" dedi.

Kahvaltı programı sonrası terfi alan öğrencilere sertifikaları verildi. - ELAZIĞ