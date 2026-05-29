Galata Kulesi\'nde Işık Gösterisiyle Fetih Kutlandı

İstanbul'un fethinin 573. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen etkinler kapsamında akşam saatlerinde Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisi gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği'nce düzenlenen etkinlikte, Galata Kulesi üzerine "İstanbul'un Fethi'nin 573. Yılı Kutlu Olsun -1453- " yazısı ve Fatih Sultan Mehmet'in atı üzerinde resmedildiği tablo yansıtıldı. Işık gösterisine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Işık gösterisi ile ilgili konuşan Emre Cız isimli vatandaş, "Harikaydı ve çok görkemli bir kutlamaydı. Galata Kulesi'ni de görüyorsunuz. Çok güzeldi. Vatandaşlardan, yerli ve yabancı turistlerden çok ilgi var. Çok ciddi bir kalabalık var" dedi. - İSTANBUL