Galatasaray'ın Genç Yıldızı: Kerem Recayi Soyhan - Son Dakika
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Galatasaray'ın Genç Yıldızı: Kerem Recayi Soyhan

18.06.2026 11:20
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Hafız, çello sanatçısı ve judocu olan 16 yaşındaki Kerem, olimpiyat hedefliyor.

Galatasaray'ın 6 ay önce kadrosuna kattığı Amasyalı genç judocu, çello sanatçısı ve hafız çıktı. Sarı-kırmızılıların 16 yaşındaki sporcusu Kerem Recayi Soyhan, öğrenimini Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda musiki alanında sürdürüyor. Spor ve sanatı birlikte devam ettiren sporcu, Kur'an-ı Kerim okuyarak motive olduğu hayallerinin peşinde koşmak istiyor.

Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu

Savunma sanatı olan judoya annesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında başlayıp kendini geliştirerek dikkatleri çeken Kerem Recayi Soyhan, gelen transfer teklifi üzerine 16 yaşında Galatasaray'ın judo genç takımına katıldı. Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda üçüncü olan başarılı sporcu, 120 kiloda mücadele ettiği Gençler Türkiye Şampiyonası'nda ise tecrübeli rakiplerine karşı beşincilik elde etti.

İsrailli rakibini 12 saniye içinde yendi

Aynı zamanda hafız olan öğrenci, Kur'an-ı Kerim okuyarak kendisini motive ediyor. Türk milli takımıyla da büyük başarılara imza atmayı hedefleyen Soyhan, geçen yıl Yunanistan'da katıldığı turnuvada karşılaştığı İsrailli rakibini 12 saniye içinde yenerek dikkat çekmişti. Şimdi ise maç ve kamp zamanları Amasya'dan İstanbul'un yolunu tutuyor.

"En büyük hedefimiz olimpiyatlar"

Başarılarıyla dev kulüplerin dikkatlerini çekmesi üzerine Galatasaray'dan teklif geldiğinde heyecanlandığını anlatan Soyhan, "Farklı kulüplerden de teklifler olmuştu. En mantıklısı Galatasaray'dan geldiği için oraya gittim. Kulübümü, ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. En büyük hedefimiz olimpiyatlar" dedi.

"Çelloyu araştırdım. Çok hoşuma gitti"

Musiki eğitimi aldığı okulunda yaşıtlarına göre daha büyük görünüme sahip olduğu için müzik hocasının önerisi üzerine halk arasında kemanın büyüğü olarak bilinen çello enstrümanıyla tanıştığını anlatan 11. sınıf öğrencisi Soyhan, "Çelloyu araştırdım. Çok hoşuma gitti. Koroda arkadaşlarımla birlikte konserler veriyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Galatasaray'ın Genç Yıldızı: Kerem Recayi Soyhan - Son Dakika

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