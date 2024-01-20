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Galerici Ahmet Yurtlu: Otomotiv ve emlak sektöründe faizlerin revize edilmesi gerekiyor - Son Dakika
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Galerici Ahmet Yurtlu: Otomotiv ve emlak sektöründe faizlerin revize edilmesi gerekiyor

Galerici Ahmet Yurtlu, otomotiv ve emlak sektörlerinde faizlerin düşürülmesi veya vade sürelerinin uzatılması gerektiğini belirtti.

Galerici Ahmet Yurtlu: Otomotiv ve emlak sektöründe faizlerin revize edilmesi gerekiyor
20.01.2024 - 22:00,  Güncelleme: 22:21
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Galerici Ahmet Yurtlu, otomotiv sektöründe faizlerin revize edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Otomotiv ve emlak konusunda faiz indirimi yapılması ya da vade sürelerinin uzatılması gerekiyor" dedi.

Otomotiv ve inşaat sektörlerinde faizlerin revize edilmesi gerektiğini söyleyen galerici Ahmet Yurtlu, vade sürelerinin 24 ayı geçmemesinin yüklü ödemeler getirdiğini söyledi. Yurtlu, "Faiz konusu revize edilmez ise lokomotif olan otomotiv ve inşaat sektörlerinin önü açılmazsa, bir destek sağlanmazsa bir kilit pozisyon var. Onun için otomotiv ve emlak konusunda faiz indirimi yapılması ya da vade sürelerinin uzatılması gerekiyor. Daha önce 60 aya kadar olan vadeler vardı. Şu anda bu konuda birçok banka 24 ay vadenin üzerine çıkmıyor. Bu da aya vurduğunuz zaman 25,30 ve 40 bin TL'lere yakın ödeme çıkıyor. Bunu da tabi ki birçok kişi kaldıramıyor" şeklinde konuştu.

Yurtlu, ödemelerin biraz daha fazla aya yayılmasının ve bazı sektörlerde faiz konusunda ayrıcalık tanınmasının gerektiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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