Galler'de 121 yıl sonra adrese ulaşan kartpostal - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Galler'de 121 yıl sonra adrese ulaşan kartpostal

Galler\'de 121 yıl sonra adrese ulaşan kartpostal

Galler'de 1903 yılında gönderilen kartpostal, 121 yıl sonra adrese ulaştı. Swansea Building Society adlı şirketin ofisine teslim edilen kartpostal, şirket personeli tarafından teslim alındı. Kartpostalın üzerinde İngiliz ressam Edwin Henry Landseer'in eseri ve VII. Edward'ın portresi yer alıyor.

22.08.2024 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galler'de 1903 yılında gönderilen kartpostal 121 yıl sonra adrese ulaştı.

Galler'de 1 asırdan fazla gecikmenin ardından 1903 yılında gönderilen kartpostal, 121 yıl sonra gönderildiği adrese ulaştı. Swansea kentindeki Swansea Building Society adlı şirketin Cradock Caddesi üzerindeki ofisine teslim edilen kartpostal, şirket personeli tarafından teslim alındı.

Noel için gönderildiği düşünülen kartpostalın üzerinde 19. yüzyıl İngiliz Ressam Edwin Henry Landseer'in "The Challenge" adlı eseri ve 1901-1910 yılları arasında hüküm süren VII. Edward'ın portresinin yer aldığı yeşil bir pul yer alıyor. Kartpostalın, Ewart adındaki kişi tarafından Lydia Davies adlı kişiye gönderildiği ifade edildi.

Swansea Building Society'nin Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Henry Darby, kartpostalın gönderildiği Lydia Davies hakkında araştırma yaptıklarını ve hayatta olan akrabalarına kartpostalı teslim etmek istediklerini belirtti. Darby, kartpostalı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak, Davies'i tanıyan birilerine veya akrabalarına ulaşabileceklerini düşündüklerini ifade etti.

West Glamorgan Arşivleri'nden Andrew Dully, John F. Davies adında birinin, söz konusu adreste eşi Maria ve 6 çocuğuyla birlikte yaşadığını tespit ettiğini belirterek, "Çocukların en büyüğü Lydia'ydı. Bu kartpostal gönderildiğinde 16 yaşındaydı" dedi. - CARDIFF

Kaynak: İHA

Ressam, Galler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Galler'de 121 yıl sonra adrese ulaşan kartpostal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:15:45. #1.13#
SON DAKİKA: Galler'de 121 yıl sonra adrese ulaşan kartpostal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement