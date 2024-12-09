Gametofobi: Evlilik Korkusu ve Erkeklerde Yaygınlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gametofobi: Evlilik Korkusu ve Erkeklerde Yaygınlığı

Gametofobi: Evlilik Korkusu ve Erkeklerde Yaygınlığı

Aile Danışmanı Selver Yazıcı, gametofobinin evlilikle sosyo-kültürel kaygılardan kaynaklandığını anlattı.

09.12.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile Danışmanı Selver Yazıcı, gametofobinin, bireylerin sosyo-kültürel durumlarının evlilik yoluyla tamamen değişmesinin getirdiği bir kaygı durumu olduğunu belirterek, "Toplumsal olarak yüklenen görevler gametofobiyi erkeklerde daha çok ortaya çıkarabiliyor" dedi.

Gametofobinin evlilikle beraber sosyal ve kültürel durumların değişmesi kaygısı sonucunda ortaya çıkan bir durum olduğunu söyleyen Psikolog Selver Yazıcı, "Gametofobi, kelime olarak Yunanca 'gamos' yani evlilik fobi de korku yani evlilik korkusu anlamına gelen psikolojide kullanılan bir terimdir. Belirtileri genel olarak anksiyetik durumlarda yani hem duygusal hem de fiziksel olarak kişinin sosyal yaşamını ilişkisel bazda etkileyen bir rahatsızlıktır. Kişilerin uzun süreli ilişkilerden, özellikle evliliğe gidecek iyi giden ilişkilerden kaçınma durumudur. Bunun altında yatan sebeplerin en başında kişinin geçmiş yaşamında olan olumsuz faktörler, aldatılma, boşanma ya da terk edilme gibi faktörler yatar. Gametofobide en büyük etki sosyal yaşamdır. Hem teknolojik hem de sosyal yaşam anlamında bireylerin sosyo-kültürel durumlarının evlilik yoluyla tamamen değişmesinin getirdiği bir kaygı durumudur aslında. Hem maddi Olarak insanların etkileneceğini düşünmesi hem sosyal hayat anlamında sosyal çevresinin ve sosyal etkinliklerinin değişeceğini düşünmesi kişiyi Gametofobiye itebilir" dedi.

"Erkeklerde daha çok görülüyor"

Yazıcı, toplumsal açıdan yüklenen sorumlulukların erkeklerin gametofobiye yakalanmasını daha çok etkilediğini söyleyerek, "Oransal olarak baktığımızda kadınlar da erkekler de gametofobiyi yaşayabiliyorlar ama günümüzde daha çok erkeklerin gametofobi yaşadığını gözlemliyoruz ve görüyoruz. Aslında bunun en büyük etkilerinden bir tanesi toplumsal yani kültürel olarak erkeğe düşen görevin maddi ve sorumluluk açısından daha fazla olduğunu düşünmeleri. Evlendiklerinde sosyal hayatlarının tamamen değişeceğini düşünmeleri ve ekonomik olarak erkekte toplanan bir sosyal sorumluluğun olması erkeklerin gametofobiye yakalanmalarını daha fazla etkiliyor diyebiliriz" dedi.

Gametofobinin genel olarak ilaç tedavisine ihtiyaç duyulmayan bir durum olduğunu söyleyen Yazıcı, "Biz gametofobide çözüm olarak genelde bilişsel davranışçı terapi uygularız. Bu terapide de kişinin geçmiş yaşantısını kontrol ederiz. Kişiden geçmiş yaşantısını anlatmasını isteriz. Geçmişte yaşadığı olumsuz bir ilişki var mı ya da daha önemlisi ailevi durumunda anne-baba ilişkisi nasıl? Boşanmış bir ailede yada sürekli kavga eden anne-baba ile büyümüş insanlarda gametofobi görülme ihtimali daha fazladır. Bilişsel davranışçı terapi ile beraber biz kişinin geçmiş yaşantısını, aynalamasını ve bu problemleri kendi kendine çözmesini, problemlerin altındaki sebepleri bulup ortaya çıkarmasını ve bunlarla yüzleşmesini sağlayarak gametofobiyi genel olarak tedavi edebiliriz fakat düşük de olsa yüzde 5'lik bir durum da olsa psikiyatrik tedaviye de ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda da psikiyatri doktorlarına giderek ilaç tedavisine başlanabilir fakat gametofobi çok fazla ilaç tedavisi önerdiğimiz bir durum değil" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gametofobi, Evlilik, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gametofobi: Evlilik Korkusu ve Erkeklerde Yaygınlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
13:34 Artvin’de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
19:03 Galatasaray’dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz
18:43 Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı
18:43 Muhalifler, Esad’ın teröristlere verdiği Münbiç’in merkezinde Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:36 HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim
18:29 Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 14:55:44. #1.12#
SON DAKİKA: Gametofobi: Evlilik Korkusu ve Erkeklerde Yaygınlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.