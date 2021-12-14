Gana'dan hava yollarına aşısız yolcu taşıma cezası - Son Dakika

Gana, Gana Hava Yollarına tam aşısı olmadan alınan her yolcu için 3 bin 500 dolar para cezası uygulanacağını, bu cezanın yolcular için de geçerli olduğunu açıkladı.

Gana, Çarşamba günü yeni tedbirlerin yürürlüğe girmesi ile alınan kararlar kapsamında devlete ait Gana Hava Yolları'na aşısız alınan her yolcu için 3 bin 500 dolar para cezası verileceğini açıkladı. Aşısız yolcular da aynı para cezasına maruz kalacak. Havayolu şirketi kararın ardından Akra'da bulunan Kotoka Havalimanı'na aşısız hiçbir yolcunun alınmayacağını, tüm yolculardan aşı kartlarının kontrol edileceğini açıkladı. Havayolları yetkilisi, Gana'dan uçan yolcuların geçişine izin verileceğini ve 14 günlük karantina sürecinin uygulanacağını belirtirken, yurt dışından geçişlere ise izin verilmeyeceğini açıkladı. Gana Sağlık Bakanlığı ise, Omicron mutasyonu ve festival sezonunda olabilecek artışı önlemek için tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Covid-19 ile mücadelede en katı kuralları uygulayan Gana, 18 yaşını doldurmuş herkesin ram aşılanmış olmasını istiyor. 31 milyon nüfusa sahip olan ülkede, salgının başladığı günden beri 132 bin 000 vaka tespit edilirken bin 243 ölüm kayda geçti. - AKRA