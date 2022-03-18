GAÜN'de öğrencilere 'Çanakkale menüsü' - Son Dakika
Üye Girişi

GAÜN'de öğrencilere 'Çanakkale menüsü'

18.03.2022 16:44
GAÜN'de öğrencilere 'Çanakkale menüsü'

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığı Gaziantep Üniversitesi'nde öğle yemeğinde öğrencilere buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmek ve sudan oluşan Çanakkale Ecdat Menüsü ikram edildi.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığı Gaziantep Üniversitesi'nde öğle yemeğinde öğrencilere buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmek ve sudan oluşan Çanakkale Ecdat Menüsü ikram edildi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemeğe katılan Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yalnızca Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını etkileyecek derecede olduğunu belirterek bu mücadele ruhunun hep canlı tutulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yumrutaş, Çanakkale şehitlerinin ruhlarını yad etmek adına bir araya geldiklerini ve savaş esnasında kısıtlı imkanlar doğrultusunda kendilerine sunulan yemek menüsünü yiyerek onlara şükran borçlu olduklarını ifade ederek, amaçlarının Çanakkale Savaşı'nda askerlerin yemek konusunda çektikleri sıkıntıları, Çanakkale ruhunu yansıtarak insanlara hissettirmek olduğunu belirtti.

Gaziantep Üniversitesi'nin hazırladığı Çanakkale menüsünün çok özel bir şey olduğunu söyleyen GAÜN Tıp Fakültesi öğrencisi Mert Çetin, "Bu menü aslında tarihimiz. Geçmişimizi iyi bilmemiz lazım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları çabalarını ve emeklerini hatırlamamız ve unutmamız gerekiyor. Nasıl kazanılmış bu ülke? Nasıl kurulmuş bu cumhuriyet? Bunları hatırlamamız lazım. Üniversitemize geçmişi unutmamak adına gerçekleştirdiği bu etkinlik için teşekkür ederim" dedi.

Çanakkale şehit ve gazileri anısına düzenlenen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Genel Sekreter Vekili Mehmet Fatih Evyapan, akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

GAÜN'de öğrencilere 'Çanakkale menüsü'
GAÜN'de öğrencilere 'Çanakkale menüsü'
GAÜN'de öğrencilere 'Çanakkale menüsü'
GAÜN'de öğrencilere 'Çanakkale menüsü'

YORUMLAR
500
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika: Çanakkale Şehitleri Şanlıurfa'da unutulmadı Son dakika: Çanakkale Şehitleri Şanlıurfa'da unutulmadı Vali Kocabıyık'tan Gaziye devlet övünç madalyası ve berat takdimi Vali Kocabıyık'tan Gaziye devlet övünç madalyası ve berat takdimi

Gaziantep Üniversitesi, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Buğday, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GAÜN'de öğrencilere 'Çanakkale menüsü' - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: GAÜN'de öğrencilere 'Çanakkale menüsü' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement