GAÜN'de öğrencilere 'Çanakkale menüsü' - Son Dakika

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığı Gaziantep Üniversitesi'nde öğle yemeğinde öğrencilere buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmek ve sudan oluşan Çanakkale Ecdat Menüsü ikram edildi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemeğe katılan Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yalnızca Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını etkileyecek derecede olduğunu belirterek bu mücadele ruhunun hep canlı tutulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yumrutaş, Çanakkale şehitlerinin ruhlarını yad etmek adına bir araya geldiklerini ve savaş esnasında kısıtlı imkanlar doğrultusunda kendilerine sunulan yemek menüsünü yiyerek onlara şükran borçlu olduklarını ifade ederek, amaçlarının Çanakkale Savaşı'nda askerlerin yemek konusunda çektikleri sıkıntıları, Çanakkale ruhunu yansıtarak insanlara hissettirmek olduğunu belirtti.

Gaziantep Üniversitesi'nin hazırladığı Çanakkale menüsünün çok özel bir şey olduğunu söyleyen GAÜN Tıp Fakültesi öğrencisi Mert Çetin, "Bu menü aslında tarihimiz. Geçmişimizi iyi bilmemiz lazım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları çabalarını ve emeklerini hatırlamamız ve unutmamız gerekiyor. Nasıl kazanılmış bu ülke? Nasıl kurulmuş bu cumhuriyet? Bunları hatırlamamız lazım. Üniversitemize geçmişi unutmamak adına gerçekleştirdiği bu etkinlik için teşekkür ederim" dedi.

Çanakkale şehit ve gazileri anısına düzenlenen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Genel Sekreter Vekili Mehmet Fatih Evyapan, akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP