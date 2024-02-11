GAÜN Mühendislik Fakültesi Deprem Bölgesi Zirvesi'nde Özel Oturum Düzenleyecek - Son Dakika
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GAÜN Mühendislik Fakültesi Deprem Bölgesi Zirvesi'nde Özel Oturum Düzenleyecek

GAÜN Mühendislik Fakültesi Deprem Bölgesi Zirvesi\'nde Özel Oturum Düzenleyecek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenecek olan Deprem Bölgesi Zirvesi'nde deprem, şehircilik ve sosyolojisi üzerine olacak özel oturumu yapılacak. Zirve, depremi teknik ve sosyal boyutlarıyla ele alan uzmanları bir araya getirecek ve Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin özel oturumuyla devam edecek. Zirve, 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek.

11.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:10
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenecek olan Deprem Bölgesi Zirvesi'nde deprem, şehircilik ve sosyolojisi üzerine olacak özel oturumu yapılacak.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenecek olan "Deprem Bölgesi Zirvesi" alanında özel bir zirve olacak. Zirve, depremi sadece bir boyutu ile değil pek çok boyutu ile ele alan mühendislik, mimarlık, sosyoloji, sağlık, psikoloji, şehircilik, eğitim, sivil toplum, ekonomi, kamu yönetimi, yerbilimi, afet yönetimi, haberleşme, kriz yönetimi gibi konusunda uzman ve çok iyi bilinen 30'dan fazla uzmanı bir araya getirecek. Beş çağılı konuşmacı, 5 panel ve 1 özel oturum ile 2 gün boyunca devam edecek. Alanının en iyi bilinen hocası da bu Zirve'ye özel olarak katılacak. Depremi teknik ve sosyal boyutları ile ele alacak olan oturumun adı ise "Bir Duayen Gözüyle: Özel Oturum, Prof. Dr. İlhan Tekeli" olarak belirlendi.

Prof. Dr. İlhan Tekeli, bir duayen olarak Türkiye'deki şehirciliği, yeni şehirlerin nasıl olması gerektiğini teknik olarak ele alırken aynı zamanda, konunun sosyal boyutlarını da ele almak için Zirve'ye katılım sağlamış olacak.

Zirve Çağrılı Konuşmacılar ve Panelistler tarafından 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi tarafından "Deprem Bölgesi Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilecek olan ve Mavera Kongre ve Kültür Merkezinde ele alınacak.

Zirve'ye on-line kayıt QR ve link ile yapılabilecek, zirvenin diğer konuşmacıları ve panelistleri Düzenleme Kurulu tarafından periyodik olarak kamuoyuna duyurulacak. Zirve hakkında bilgilere ise https://depremzirvesi.gantep.edu.tr sitesinden ulaşılabilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: GAÜN Mühendislik Fakültesi Deprem Bölgesi Zirvesi'nde Özel Oturum Düzenleyecek - Son Dakika
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