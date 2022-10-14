Gazenne kumaşı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika
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Gazenne kumaşı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

14.10.2022 14:16

Gazenne kumaşı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyorERZİNCAN Yok olmak üzere olan yöresel Gazenne kumaşı, Kemaliyeli kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

Gazenne kumaşı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

ERZİNCAN Yok olmak üzere olan yöresel Gazenne kumaşı, Kemaliyeli kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

1960 yılına kadar dokunan Kemaliye yöresine özgü Gazenne kumaşının iplikleri kökboyası ile boyanıyor, yüzde 100 pamuk ve kendine özgü çizgiler bulunuyor. Gazenne kumaşının yerel ürün olarak turizme kazandırılması suretiyle sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve kadınların istihdamı hedefleniyor.

Kumaş dokuyan Saadet Erdal, "Kumaşımız peştamal olarak dokuduğumuzda her türlü kullanabiliyorsunuz. El emeği olduğu için kıyamayıp masa üstünde değerlendirenler var. Kare masa örtüsü olarak yapıyoruz. Onları kare masa örtüsü yapıyorlar. Kumaş dokuyoruz, Gazenne kumaşı o da elbise dikiliyor, gömlek dikiliyor. Onun özelliği de yazın serin tutması, kışın sıcak tutması. Yüzde yüz pamuk ve çizgisi sadece Eğin'e has bir dokuma. Bu görmüş olduğunuz peştamal olacak. 2 metre kadar dokuyoruz, 1,80. Gazenne kumaşımız da dediğim gibi gömlek, elbiselik, her türlü kullanabileceğiniz bir kumaş" dedi.

Şerife Erdoğan ise, "Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi öğrenip yaşatmak istiyoruz. Gazenne buraya ait bir kumaş deseni. İsmi Gazenne. Dokuması aynı, içi dışı pamuklu. Öğrenip dokuyoruz. Devam ediyoruz. Modeli eskiden her yerde kullanmışlar. Şimdi bulunmadığı için daha çok yöresel elbisede, gömlek, istediğin şekilde kullanabilirsin. Bizim buraya ait olduğu için elbise daha güzel oluyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazenne kumaşı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

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