Gazeteci Bakırcı'dan Ala'ya sürpriz fotoğraf hediyesi - Son Dakika
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Gazeteci Bakırcı'dan Ala'ya sürpriz fotoğraf hediyesi

Gazeteci Bakırcı\'dan Ala\'ya sürpriz fotoğraf hediyesi
16.06.2026 13:32
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Erzurum basınının duayeni Gazeteci Cem Bakırcı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını ve Konaklı Kayak Merkezi'ndeki karelerini hediye etti. Ala, Bakırcı'yı 'Erzurum'un fotoğraf hafızası' olarak nitelendirdi.

Erzurum basın camiasının duayeni ve şehrin adeta fotoğraf hafızası olan Gazeteci Cem Bakırcı, TBMM'de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'ya sürpriz fotoğraf karelerinin baskılı halini hediye etti.

Foto Muhabiri Cem Bakırcı, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Önceki dönem İçişleri Bakanı, kıymetli hemşehrimiz ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı kıymetli kardeşim Ayhan Türkez ile birlikte makamında ziyaret ettik. Ziyaretimiz sırasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Erzurum'da çekilmiş çerçeveli fotoğrafı ile Konaklı Kayak Merkezi'nde kayak yaparken objektifime yansıyan fotoğrafını kendilerine takdim ettim. Devletimizin bekasını her zaman ön planda tutarak üstün bir devlet adamlığı anlayışı sergileyen Efkan Ala'ya, nazik ev sahipliği, yakın ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala 'da ziyaretten dolayı mutlu ve memnun olduğunu dile getirerek, "Teşekkür ederim, Cem bey kardeşiminiz Erzurum'un fotoğraf hafızası. Emeklerine sağlık" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazeteci Bakırcı'dan Ala'ya sürpriz fotoğraf hediyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteci Bakırcı'dan Ala'ya sürpriz fotoğraf hediyesi - Son Dakika
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