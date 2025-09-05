Gazeteci Fatma Yazıcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gazeteci Fatma Yazıcı Hayatını Kaybetti

Gazeteci Fatma Yazıcı Hayatını Kaybetti
05.09.2025 03:09
Aydın'da internet gazetecisi Fatma Yazıcı, hastanede hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu.

Aydın'da yerel bir internet haber sitesinin sahibi gazeteci Fatma Yazıcı bir süredir grip ve halsizlik şikayetleri yaşayınca yakınlarının da tavsiyesiyle hastaneye gitti. Doğal ve sağlıklı yaşama dikkat eden yaşam tarzı ile tanınan Fatma Yazıcı'ya yapılan kan tahlili üzerine 3 gün önce Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yattı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yazıcı için gündüz saatlerinde taze kan bağışı için çağrı yapıldı. Kısa sürede gelen bağışın ardından sağlığına kavuşması beklenen Fatma Yazıcı'dan gece saatlerinde hayatını kaybetti. Yazıcının ani ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Kaynak: İHA

